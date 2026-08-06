Menurut Psikologi, 12 Ciri Kepribadian Orang Lebih Suka Chat daripada Panggilan Telepon

Ilustrasi seseorang yang lebih suka chat daripada telepon. (Freepik).
JawaPos.com – Psikologi melihat preferensi terhadap chat dibanding panggilan telepon sebagai bagian dari ciri kepribadian tertentu.
Orang yang lebih suka chat biasanya menunjukkan gaya komunikasi yang lebih reflektif dan terstruktur.
Menurut psikologi, pilihan ini sering mencerminkan kebutuhan akan ruang berpikir sebelum merespons secara verbal.
Kepribadian semacam ini cenderung menghindari tekanan spontan yang muncul dalam panggilan telepon langsung.
Chat memberikan kontrol lebih atas waktu dan emosi, sesuatu yang dihargai oleh tipe kepribadian tertentu.
Jika kamu lebih nyaman mengetik daripada menelepon, psikologi punya penjelasan menarik soal kepribadian kamu.
Dilansir dari geediting.com, bahwa ada 12 ciri kepribadian orang yang lebih suka chat daripada panggilan telepon menurut Psikologi.
1. Sifat introspektif dan reflektif diri
Orang yang memilih berkomunikasi lewat pesan teks biasanya sangat menghargai kesempatan untuk berpikir sebelum memberikan respons.
Berbeda dengan telepon yang menuntut spontanitas dan reaksi langsung, pesan teks memberikan ruang jeda yang sangat berharga.
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