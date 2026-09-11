Tak Sekadar Bekerja, Orang yang Puas dengan Kariernya Tidak Melakukan 8 Hal Ini

Ilustrasi orang yang bahagia dengan kariernya (freepik)
JawaPos.com – Memiliki pekerjaan belum tentu membuat seseorang merasa puas dengan perjalanan kariernya. Ada orang yang mendapatkan penghasilan besar, tetapi tetap merasa tertekan dan tidak menikmati pekerjaannya.
Sebaliknya, sebagian orang justru mampu menemukan kepuasan dari pekerjaan yang dijalani karena mereka memahami apa yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara karier dan kehidupan pribadi.
Kebahagiaan dalam bekerja juga tidak selalu ditentukan oleh jabatan atau besarnya pendapatan. Cara seseorang memandang pekerjaan, menghadapi kegagalan, menjaga kesehatan, hingga membangun hubungan dengan rekan kerja turut memengaruhi kepuasan tersebut.
Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah kesalahan yang cenderung dihindari oleh orang-orang yang merasa bahagia sekaligus berkembang dalam kariernya. Berikut delapan di antaranya.
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Penghasilan tentu menjadi salah satu faktor penting ketika memilih pekerjaan. Namun, menjadikan uang sebagai satu-satunya alasan bertahan dalam sebuah pekerjaan bisa membuat seseorang kehilangan kepuasan.
Orang yang menikmati karier biasanya memahami bahwa pekerjaan ideal juga perlu sesuai dengan minat, prinsip, dan kebutuhan hidupnya.
Pendapatan yang baik memang memberikan rasa aman, tetapi pekerjaan yang selaras dengan nilai pribadi dapat memberikan kepuasan yang lebih berkelanjutan.
Bekerja keras bukan berarti harus menghabiskan seluruh waktu untuk urusan kantor.
Orang yang bahagia dengan kariernya menyadari bahwa keluarga, kesehatan, pertemanan, hobi, dan waktu untuk diri sendiri juga memiliki nilai penting.
Mereka berusaha menjaga batas antara kehidupan profesional dan pribadi. Dengan begitu, pekerjaan tidak mengambil seluruh energi yang seharusnya digunakan untuk menikmati kehidupan di luar kantor.
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Jawa Pos
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