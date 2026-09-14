Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 14 September 2026 | 18.09 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 14 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak hari ini Capricorn diprediksi kemungkinan akan menghadapi sejumlah kesulitan dalam menyelesaikan berbagai tugas. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi suasana hati dan membuat emosi lebih sulit dikendalikan.

Kesabaran dan kegigihan menjadi kunci Capricorn untuk melewati berbagai tantangan. Jangan terburu-buru bereaksi ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan agar masalah tidak semakin rumit.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Senin (14/9), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, berbagai tugas mungkin terasa lebih sulit untuk diselesaikan hari ini. Situasi tersebut dapat membuat Anda kehilangan kendali atas emosi. Tetaplah bersabar dan gigih dalam menghadapi setiap kendala agar pekerjaan dapat diselesaikan secara bertahap.

Cinta Capricorn

Anda mungkin menunjukkan tanda-tanda kejengkelan terhadap pasangan. Perasaan tersebut bisa muncul karena Anda merasa kurang mendapatkan perhatian atau justru diabaikan oleh kekasih.

Jangan langsung menyimpulkan keadaan dari sikap pasangan. Cobalah menyampaikan perasaan dengan tenang agar kesalahpahaman tidak berkembang menjadi konflik.

Karier Capricorn

Pekerjaan mungkin terasa tidak berjalan selancar yang Anda harapkan. Berbagai kendala dapat membuat Anda merasa frustrasi, terutama ketika harus berkoordinasi dengan rekan kerja.

Tetap jaga ketenangan saat berkomunikasi. Sikap yang sabar dan profesional akan membantu Anda menghadapi situasi kerja yang kurang nyaman.

Kesehatan Capricorn

Anda mungkin mengalami iritasi pada mata dan tenggorokan yang cukup mengganggu. Kondisi tersebut membuat pemeriksaan kesehatan mungkin diperlukan.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Sumber: Astroved.com
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Sagitarius 14 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius 14 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Senin, 14 September 2026 | 18.03 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 14 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 14 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Senin, 14 September 2026 | 17.46 WIB

Ramalan Zodiak Libra 14 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 14 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Senin, 14 September 2026 | 17.41 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore