8 Weton Ini Masuk Fase Emas, Rezeki Lancar dan Karier Diprediksi Makin Cemerlang

seseorang yang rezekinya sedang naik daun
JawaPos.com – Perjalanan hidup seseorang kerap diibaratkan seperti roda yang terus berputar. Ada masa ketika seseorang harus menghadapi berbagai kesulitan, tetapi ada pula periode ketika peluang dan keberuntungan datang silih berganti.
Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton atau kombinasi hari lahir dan pasaran kerap digunakan sebagai salah satu acuan dalam membaca karakter serta perjalanan kehidupan seseorang.
Primbon Jawa mengenal berbagai perhitungan mengenai keberuntungan, rezeki, karier, hingga hubungan sosial. Salah satunya berkaitan dengan fase ketika seseorang dianggap sedang berada dalam posisi kehidupan yang lebih baik.
Pada fase tersebut, berbagai usaha dipercaya lebih mudah berkembang. Dukungan dari lingkungan juga semakin kuat sehingga peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan karier menjadi lebih besar.
Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, terdapat delapan weton yang disebut sedang berada dalam fase keberuntungan dan memiliki peluang menuju kehidupan yang lebih mapan menurut Primbon Jawa.
Jumat Kliwon dikenal memiliki karakter berwibawa serta intuisi yang cukup kuat. Dalam perhitungan primbon, weton ini dipercaya memiliki peluang lebih besar ketika memasuki fase keberuntungan.
Pada masa tersebut, hasil dari usaha yang telah dilakukan sebelumnya mulai terlihat. Kesempatan kerja, proyek baru, hingga peluang usaha bisa saja muncul dari berbagai arah.
Tak hanya itu, kemampuan membaca keadaan membuat pemilik Jumat Kliwon dinilai mampu memanfaatkan kesempatan yang datang sehingga berdampak positif terhadap kondisi finansial.
Pemilik weton Selasa Wage digambarkan sebagai pribadi yang tekun, disiplin, dan memiliki daya juang tinggi.
Perjuangan yang dilakukan dalam waktu lama dipercaya mulai menunjukkan hasil ketika mereka memasuki periode yang lebih menguntungkan.
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Jawa Pos
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