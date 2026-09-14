6 Zodiak Paling Beruntung yang Masuk Fase Kejayaan, Rezeki Menguat, Karier Melonjak!

Ilustrasi ramalan zodiak (Freepik)
JawaPos.com - Tahun 2026 menjadi penanda penting dalam siklus perjalanan zodiak. Energi yang hadir terasa lebih tegas, jujur, dan menuntut kedewasaan dalam menyikapi perubahan.
Ini bukan periode keberuntungan instan, melainkan masa ketika alam semesta hanya berpihak pada mereka yang siap bertumbuh, berani mengambil tanggung jawab, dan mampu menyelaraskan diri dengan arah hidup yang baru.
Di tengah pergeseran besar ini, beberapa zodiak berada pada posisi paling diuntungkan karena kesiapan batin dan konsistensi langkah yang telah mereka bangun sebelumnya.
Seperti yang diungkapkan dalam ulasan astrologi kanal YouTube Rezeki & Hoki, dari dua belas zodiak yang ada, terdapat enam zodiak yang diprediksi berada di puncak keberuntungan sepanjang tahun 2026, baik dalam urusan karier, rezeki, maupun kehidupan pribadi.
1. Leo
Leo menjadi salah satu zodiak paling beruntung di tahun 2026 karena era baru membuka panggung besar bagi mereka untuk menunjukkan kualitas sejatinya.
Keberuntungan Leo tidak datang secara tiba-tiba, melainkan sebagai buah dari kerja keras dan pembelajaran panjang di tahun-tahun sebelumnya. Pada fase ini, pengakuan datang secara nyata.
Karier melesat, posisi meningkat, dan kepercayaan dari banyak pihak mengalir bersamaan. Rezeki bertambah seiring tanggung jawab yang semakin besar, sementara dalam hubungan, Leo merasakan kestabilan emosional yang lebih matang.
Tahun 2026 membuat Leo bersinar bukan hanya karena pesona, tetapi karena integritas dan konsistensi.
2. Virgo
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