5 Alasan Mengapa Bersikap Lebih Baik Justru Sangat Penting Saat Menghadapi Masa Sulit, Kok Bisa?

Ilustrasi orang yang bersikap baik meskipun dalam masa sulit (magnific)

JawaPos.com - Bersikap baik memang terasa mudah ketika orang-orang di sekitar kita memperlakukan kita dengan baik.

Mendapat apresiasi dari pasangan, dihormati rekan kerja, atau melihat anak bersikap kooperatif tentu membuat kita lebih mudah menunjukkan sisi positif.

Namun, kekuatan sejati dari kebaikan justru terlihat ketika kita menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan.

Dalam situasi penuh tekanan, seseorang bisa dengan mudah terbawa emosi. Rasa sakit dapat berubah menjadi kemarahan, sikap defensif, kritik, keinginan untuk membalas, hingga memilih menjauh dari orang lain.

Padahal, tetap bersikap baik ketika keadaan sedang sulit bukan berarti membiarkan diri diperlakukan semena-mena. Kebaikan dapat berjalan beriringan dengan ketegasan, batasan, dan kemampuan menjaga diri.

Lantas, mengapa kita sebaiknya tetap memilih bersikap baik saat menghadapi situasi yang tidak menyenangkan? Berikut lima alasannya seperti dirangkum dari laman Psychology Today.

1. Kebaikan Membantu Meredakan Emosi

Ketika seseorang berbicara dengan nada marah atau menyerang kita, respons alami yang muncul sering kali adalah membalas dengan kemarahan yang sama. Sayangnya, hal tersebut justru dapat membuat konflik semakin besar.