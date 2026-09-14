7 Alasan Mengapa Kita Perlu Membicarakan Emosi dengan Anak Muda Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang membicarakan emosi dengan anak muda. (Magnific)

JawaPos.com - Ada satu kebiasaan yang sering kita lakukan tanpa sadar: mengajarkan anak muda untuk menghadapi berbagai persoalan, tetapi lupa mengajarkan mereka cara memahami apa yang mereka rasakan.

Ketika seorang anak muda mengatakan, “Aku capek,” kita mungkin menjawab, “Semua orang juga capek.”



Ketika mereka mengatakan, “Aku takut gagal,” kita mungkin berkata, “Jangan terlalu banyak berpikir.”



Ketika mereka terlihat sedih, kita mungkin mencoba menghibur dengan mengatakan, “Sudahlah, jangan dipikirkan.”



Bahkan ketika mereka marah, respons yang muncul kadang justru, “Jangan emosian.”



Padahal, dalam psikologi, emosi bukan sesuatu yang harus selalu dihilangkan. Emosi merupakan bagian penting dari pengalaman manusia. Yang perlu dipelajari bukan bagaimana seseorang tidak pernah merasa sedih, marah, takut, kecewa, atau cemas, melainkan bagaimana ia mengenali, memahami, mengomunikasikan, dan mengelola emosi tersebut secara sehat.



Hal ini menjadi semakin penting pada masa remaja dan awal masa dewasa. Periode ini merupakan masa ketika seseorang mengalami banyak perubahan sekaligus: perubahan identitas, hubungan sosial, tuntutan pendidikan, pekerjaan, keluarga, hingga pertanyaan tentang masa depan. Kemampuan regulasi emosi juga masih berkembang sepanjang masa remaja dan menuju dewasa.



Karena itu, membicarakan emosi dengan anak muda bukan berarti membuat mereka menjadi terlalu sensitif. Justru sebaliknya, percakapan mengenai emosi dapat membantu mereka menjadi lebih sadar terhadap diri sendiri dan lebih mampu menghadapi berbagai tekanan kehidupan.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (13/9), terdapat tujuh alasan mengapa kita perlu lebih sering membicarakan emosi dengan anak muda.



1. Membicarakan emosi membantu anak muda mengenali apa yang sebenarnya mereka rasakan



Salah satu masalah terbesar dalam menghadapi emosi bukan selalu karena emosinya terlalu kuat, tetapi karena seseorang tidak memahami apa yang sedang terjadi di dalam dirinya.



Seorang anak muda mungkin berkata:



“Aku lagi bad mood.”



Padahal di balik “bad mood” tersebut bisa terdapat banyak kemungkinan: kecewa, malu, takut ditolak, merasa tidak dihargai, iri, kesepian, lelah, atau merasa gagal.



Kemampuan untuk membedakan berbagai emosi ini penting karena setiap emosi dapat memberikan informasi yang berbeda.



Marah mungkin menunjukkan bahwa seseorang merasa diperlakukan tidak adil.



Sedih mungkin muncul karena kehilangan sesuatu yang penting.



Takut dapat menunjukkan adanya ancaman atau ketidakpastian.



Cemas dapat muncul ketika seseorang merasa tidak memiliki kendali terhadap masa depan.



Kecewa dapat muncul ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan.



Dengan membicarakan emosi, anak muda belajar memberikan nama pada pengalaman internal mereka. Mereka tidak hanya mengatakan “aku tidak baik-baik saja”, tetapi perlahan dapat belajar mengatakan, “Aku sebenarnya kecewa karena merasa tidak dihargai,” atau “Aku cemas karena tidak tahu apa yang akan terjadi setelah lulus.”



Perbedaan tersebut sangat penting.



Ketika emosi memiliki nama, seseorang memiliki titik awal untuk memahami dan menghadapinya.



Dalam psikologi, kemampuan mengelola emosi bukan berarti menekan semua perasaan. Regulasi emosi berkaitan dengan kemampuan memantau, mengevaluasi, dan memodifikasi respons emosional agar lebih sesuai dengan situasi.



Artinya, sebelum seseorang dapat mengelola emosinya, ia perlu mengenali dan memahami emosi tersebut.



Karena itu, pertanyaan sederhana seperti:



“Sebenarnya kamu sedang merasa apa?”



bisa menjadi jauh lebih bermakna daripada:



“Kenapa kamu begitu?”



Pertanyaan pertama membuka ruang untuk memahami. Pertanyaan kedua terkadang terdengar seperti penghakiman.



2. Membicarakan emosi membantu anak muda belajar mengatur emosi, bukan sekadar menahannya



Ada anggapan bahwa orang yang kuat adalah orang yang mampu menyembunyikan emosinya.



Tidak menangis.



Tidak mengeluh.



Tidak menunjukkan ketakutan.



Tidak mengatakan bahwa dirinya sedang kewalahan.



Tidak meminta bantuan.



Padahal, menyembunyikan emosi dan mengatur emosi adalah dua hal yang berbeda.



Seseorang dapat terlihat tenang di luar tetapi mengalami tekanan yang besar di dalam dirinya.



Psikologi justru melihat regulasi emosi sebagai kemampuan yang berkembang dan dapat dilatih. Penelitian menunjukkan bahwa masa remaja merupakan periode penting dalam perkembangan kemampuan regulasi emosi, sementara gangguan dalam regulasi emosi berkaitan dengan berbagai masalah psikologis, termasuk gejala kecemasan dan depresi.



Membicarakan emosi memberikan kesempatan kepada anak muda untuk belajar bertanya:



Apa yang sedang aku rasakan?

Apa yang memicu perasaan ini?

Apa yang biasanya aku lakukan ketika merasa seperti ini?

Apakah caraku merespons membantu atau justru memperburuk keadaan?

Apa yang sebenarnya aku butuhkan?

Apakah aku perlu menyelesaikan masalah ini atau hanya membutuhkan waktu untuk menenangkan diri?



Ini berbeda dengan mengatakan kepada mereka, “Jangan marah.”



Kalimat tersebut tidak mengajarkan apa yang harus dilakukan dengan kemarahan.



Percakapan yang lebih membantu misalnya:



“Kamu kelihatannya sangat marah. Mau cerita apa yang terjadi?”



Setelah itu, kita dapat membantu mereka membedakan antara emosi dan tindakan.



Marah adalah emosi.



Membanting barang adalah tindakan.



Kecewa adalah emosi.



Menghina orang lain adalah tindakan.



Takut adalah emosi.



Menghindari semua hal selamanya adalah tindakan.



Dengan memahami perbedaan tersebut, anak muda dapat belajar bahwa mereka tidak harus merasa bersalah karena memiliki emosi. Namun, mereka tetap bertanggung jawab atas bagaimana mereka mengekspresikan emosi tersebut.



3. Membicarakan emosi dapat membantu mencegah kebiasaan memendam masalah sendirian



Banyak anak muda tumbuh dengan pesan bahwa masalah pribadi sebaiknya diselesaikan sendiri.



Mereka mungkin takut dianggap lemah jika bercerita.



Takut merepotkan orang tua.



Takut dianggap mencari perhatian.



Takut teman-temannya tidak memahami.



Atau takut ketika mereka mulai bercerita, orang lain justru menghakimi.



Akibatnya, masalah yang awalnya terasa kecil dapat berkembang karena terus dipendam.



Tentu saja, tidak semua emosi yang dipendam otomatis akan berubah menjadi gangguan mental. Psikologi tidak sesederhana itu. Namun, penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa pola regulasi emosi tertentu berkaitan dengan kesehatan mental yang lebih buruk. Meta-analisis pada anak dan remaja menemukan bahwa strategi seperti penghindaran dan ruminasi berkaitan dengan lebih banyak gejala kecemasan dan depresi, sedangkan beberapa strategi adaptif berkaitan dengan lebih sedikit gejala tersebut.



Di sinilah pentingnya menciptakan lingkungan yang membuat anak muda merasa aman untuk berbicara.



Bukan berarti setiap masalah harus langsung diceritakan kepada semua orang.



Privasi tetap penting.



Namun, anak muda sebaiknya mengetahui bahwa mereka memiliki seseorang yang dapat menjadi tempat berbicara ketika keadaan menjadi terlalu berat.



Orang tersebut bisa berupa orang tua, saudara, guru, konselor, teman yang dipercaya, atau profesional kesehatan mental.



Pesan yang perlu mereka dengar bukan:



“Kamu harus selalu cerita kepada kami.”



Melainkan:



“Kalau suatu saat kamu ingin bercerita, kamu tidak harus menghadapinya sendirian.”



Kalimat seperti ini dapat menciptakan rasa aman tanpa memaksa.



4. Membicarakan emosi membantu anak muda memahami bahwa merasa tidak baik-baik saja adalah sesuatu yang manusiawi



Media sosial sering membuat kehidupan terlihat jauh lebih sempurna daripada kenyataan.



Kita melihat orang lain mendapatkan pekerjaan.



Lulus kuliah.



Menikah.



Bepergian.



Membangun bisnis.



Mendapatkan penghargaan.



Memiliki hubungan romantis.



Membeli rumah.



Sementara seseorang yang melihatnya mungkin sedang merasa tertinggal.



Muncul pertanyaan:



“Kenapa hidupku tidak seperti mereka?”



Perbandingan sosial seperti ini dapat membuat emosi negatif terasa sebagai bukti bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri sendiri.



Padahal, merasa sedih, cemas, kecewa, bingung, atau tidak yakin terhadap masa depan tidak otomatis berarti seseorang gagal.



Kehidupan manusia memang terdiri dari berbagai keadaan emosional.



Anak muda perlu belajar bahwa kesehatan psikologis bukan berarti selalu merasa bahagia.



Seseorang yang sehat secara psikologis tetap dapat merasa sedih.



Tetap dapat kecewa.



Tetap dapat marah.



Tetap dapat takut.



Yang penting adalah bagaimana ia memahami dan merespons pengalaman tersebut.



Karena itu, ketika seorang anak muda berkata, “Aku lagi nggak baik-baik saja,” respons kita tidak selalu harus berupa solusi.



Terkadang respons terbaik justru:



“Tidak apa-apa kalau kamu sedang tidak baik-baik saja. Mau cerita?”



Validasi seperti ini bukan berarti membenarkan semua perilaku. Validasi berarti mengakui bahwa pengalaman emosional seseorang memang nyata dan layak didengarkan.



Perbedaan ini sangat penting.



Kita dapat mengatakan:



“Aku mengerti kamu marah, tetapi memukul orang tetap tidak boleh.”



Artinya, emosinya diterima, tetapi perilakunya tetap memiliki batas.



5. Membicarakan emosi membantu meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain



Emosi bukan hanya persoalan pribadi. Emosi juga memiliki fungsi sosial.



Hubungan pertemanan, keluarga, pasangan, dan lingkungan kerja semuanya melibatkan kemampuan memahami emosi—baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain.



Bayangkan seorang anak muda yang sedang kecewa kepada temannya.



Jika ia tidak mampu mengidentifikasi emosinya, ia mungkin hanya mengatakan:



“Aku kesel sama kamu.”



Kemudian ia menghilang dari percakapan.



Temannya tidak tahu apa masalahnya.



Konflik pun semakin besar.



Namun, jika ia memiliki kemampuan untuk memahami emosinya, ia mungkin mampu mengatakan:



“Aku sebenarnya kecewa karena ketika aku cerita tentang masalahku kemarin, aku merasa kamu tidak benar-benar mendengarkan.”



Kalimat tersebut membuka kesempatan untuk menyelesaikan masalah.



Penelitian pada remaja juga menunjukkan bahwa kemampuan mengelola emosi memiliki hubungan dengan perkembangan sosial dan kesejahteraan dalam hubungan. Sebuah penelitian longitudinal terhadap remaja muda menemukan hubungan antara strategi regulasi emosi tertentu dan berbagai indikator kesejahteraan sosial, meskipun hubungan tersebut juga dipengaruhi oleh kesehatan mental dan faktor lainnya.



Artinya, belajar membicarakan emosi bukan hanya membuat seseorang lebih memahami dirinya.



Kemampuan tersebut juga dapat membuat komunikasi interpersonal menjadi lebih jelas.



Anak muda yang dapat mengatakan “aku kecewa” memiliki pilihan yang lebih banyak dibandingkan seseorang yang hanya tahu bahwa dirinya “tidak nyaman”.



Mereka dapat belajar mengungkapkan kebutuhan, menetapkan batas, menyelesaikan konflik, meminta maaf, memberikan dukungan, dan meminta pertolongan.



6. Membicarakan emosi dapat membangun kemampuan menghadapi tekanan hidup



Masa muda sering dianggap sebagai masa yang bebas dari masalah.



“Masih muda.”



“Belum punya banyak tanggung jawab.”



“Belum merasakan kehidupan yang sebenarnya.”



Padahal, pengalaman anak muda dapat terasa sangat berat bagi mereka.



Tekanan akademik.



Ekspektasi keluarga.



Masalah pertemanan.



Hubungan romantis.



Ketidakpastian masa depan.



Masalah finansial.



Tekanan untuk berprestasi.



Pencarian identitas.



Kekhawatiran mengenai pekerjaan.



Perasaan tertinggal dari teman sebaya.



Semua itu dapat menjadi sumber stres.



Karena itu, anak muda tidak hanya membutuhkan nasihat tentang bagaimana menjadi sukses. Mereka juga membutuhkan keterampilan untuk menghadapi kegagalan, ketidakpastian, penolakan, kehilangan, dan perubahan.



Membicarakan emosi dapat menjadi salah satu cara untuk mengembangkan keterampilan tersebut.



Misalnya, daripada mengatakan:



“Kamu harus lebih kuat.”



kita dapat bertanya:



“Bagian mana dari situasi ini yang paling berat buat kamu?”



Pertanyaan tersebut membantu memecah masalah yang terasa besar menjadi sesuatu yang lebih dapat dipahami.



Dari sana, anak muda dapat belajar membedakan:



apa yang bisa dikendalikan,

apa yang tidak bisa dikendalikan,

apa yang perlu diterima,

apa yang perlu diselesaikan,

dan kapan mereka membutuhkan bantuan orang lain.



Kemampuan tersebut sangat penting karena regulasi emosi bukanlah kemampuan untuk menghilangkan semua emosi negatif. Regulasi emosi adalah kemampuan merespons emosi secara fleksibel dan sesuai kebutuhan situasi.



Penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan regulasi emosi dapat menjadi sasaran intervensi psikologis. Meta-analisis mengenai intervensi berbasis regulasi emosi pada remaja menemukan adanya efek positif, meskipun besarnya efek bervariasi dan penelitian masih memiliki keterbatasan metodologis.



Dengan kata lain, kemampuan mengelola emosi bukan sesuatu yang sepenuhnya “bawaan”.



Kemampuan tersebut dapat dipelajari.



7. Membicarakan emosi membuat anak muda tahu kapan mereka membutuhkan bantuan



Ini mungkin menjadi alasan yang paling penting.



Tidak semua masalah psikologis dapat diselesaikan hanya dengan berbicara dengan teman atau keluarga.



Ada kondisi ketika seseorang membutuhkan bantuan profesional.



Namun, untuk mencari bantuan, seseorang perlu terlebih dahulu menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi.



Jika sejak kecil seseorang selalu diajarkan bahwa:



“Jangan menangis.”



“Jangan mengeluh.”



“Kamu harus kuat.”



“Masalahmu tidak seberapa.”



maka ia mungkin kesulitan mengenali kapan masalah tersebut sudah membutuhkan perhatian lebih serius.



Sebaliknya, ketika anak muda terbiasa membicarakan kondisi emosionalnya, mereka memiliki kesempatan untuk mengenali perubahan pada dirinya.



Misalnya:



“Aku sudah beberapa minggu merasa sangat sedih.”



“Aku semakin sulit tidur.”



“Aku terus merasa cemas.”



“Aku kehilangan minat terhadap hal-hal yang biasanya aku sukai.”



“Aku merasa kewalahan dan tidak tahu harus melakukan apa.”



Kesadaran seperti ini penting.



Membicarakan emosi tidak berarti mendiagnosis diri sendiri. Anak muda tidak perlu langsung memberi label seperti “aku depresi” atau “aku punya anxiety” hanya karena sedang mengalami hari yang buruk.



Namun, mereka perlu mengetahui bahwa perubahan emosi yang menetap, mengganggu aktivitas sehari-hari, atau membuat mereka merasa tidak mampu menjalani kehidupan seperti biasa adalah sesuatu yang layak diperhatikan.



Dan ketika diperlukan, mencari bantuan profesional bukan tanda kelemahan.



Justru itu merupakan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri.



Membicarakan emosi tidak sama dengan membiarkan anak muda menjadi “terlalu sensitif”



Salah satu kekhawatiran yang sering muncul adalah bahwa terlalu banyak membicarakan emosi dapat membuat anak muda menjadi manja atau terlalu sensitif.



Pandangan ini perlu diluruskan.



Membicarakan emosi bukan berarti mengatakan bahwa semua perasaan harus selalu diikuti.



Jika seseorang marah, bukan berarti ia boleh menyakiti orang lain.



Jika seseorang kecewa, bukan berarti orang lain harus selalu memenuhi keinginannya.



Jika seseorang takut, bukan berarti ia harus menghindari semua situasi yang menakutkan.



Justru pembicaraan tentang emosi dapat digunakan untuk mengajarkan tanggung jawab emosional.



Kita dapat mengajarkan:



“Perasaanmu valid, tetapi tindakanmu tetap memiliki konsekuensi.”



Ini merupakan kombinasi antara empati dan batasan.



Anak muda membutuhkan keduanya.



Mereka membutuhkan ruang untuk mengatakan apa yang mereka rasakan, sekaligus membutuhkan bantuan untuk memahami bagaimana seharusnya mereka bertindak.



Bagaimana cara mulai membicarakan emosi dengan anak muda?



Tidak semua percakapan harus menjadi diskusi psikologi yang panjang.



Justru percakapan sederhana sehari-hari sering kali lebih efektif.



Daripada bertanya:



“Kamu kenapa?”



yang terkadang terasa seperti interogasi, kita dapat mencoba:



“Hari ini bagian yang paling berat apa?”



Atau:



“Aku lihat kamu agak diam. Kamu lagi capek, kecewa, atau ada sesuatu yang mengganggu?”



Kita juga dapat menggunakan pengalaman diri sendiri sebagai contoh.



Misalnya:



“Tadi aku sempat frustrasi karena pekerjaanku tidak berjalan sesuai rencana. Aku butuh waktu sebentar untuk menenangkan diri.”



Dengan cara seperti itu, kita menunjukkan bahwa memiliki emosi adalah bagian normal dari kehidupan orang dewasa.



Yang tidak kalah penting adalah belajar mendengarkan tanpa terburu-buru memberikan solusi.



Ketika anak muda bercerita, kita sering tergoda mengatakan:



“Kalau aku jadi kamu...”



“Harusnya kamu...”



“Dulu waktu seumur kamu...”



“Jangan dipikirkan.”



Padahal, terkadang mereka belum membutuhkan solusi.



Mereka hanya ingin didengar.



Kita dapat mencoba bertanya:



“Kamu mau aku dengarkan saja atau kamu ingin kita cari solusinya bersama?”



Pertanyaan sederhana tersebut memberikan kembali kendali kepada mereka.



Pada akhirnya, emosi adalah sesuatu yang perlu dipahami, bukan ditakuti



Anak muda tidak membutuhkan orang dewasa yang selalu memiliki jawaban.



Mereka membutuhkan orang dewasa yang bersedia hadir ketika jawabannya belum ditemukan.



Mereka membutuhkan ruang untuk mengatakan:



“Aku takut.”



“Aku bingung.”



“Aku kecewa.”



“Aku marah.”



“Aku merasa sendirian.”



“Aku tidak tahu harus bagaimana.”



Dan yang paling penting, mereka perlu mengetahui bahwa mengatakan semua itu tidak membuat mereka menjadi lemah.



Psikologi menunjukkan bahwa regulasi emosi merupakan kemampuan yang berkembang, terutama selama masa remaja dan transisi menuju dewasa. Kemampuan tersebut berhubungan dengan kesehatan mental, fungsi sosial, dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan.



Karena itu, membicarakan emosi dengan anak muda bukan sekadar tren komunikasi modern.



Ini adalah bagian dari membantu mereka memahami diri sendiri.



Kita tidak sedang mengajarkan mereka untuk hidup tanpa emosi.



Kita sedang membantu mereka belajar hidup bersama emosi.



Belajar bahwa marah dapat didengarkan tanpa harus menyakiti.



Belajar bahwa sedih tidak selalu berarti lemah.



Belajar bahwa takut tidak selalu berarti pengecut.



Belajar bahwa kecewa tidak berarti gagal.



Belajar bahwa meminta bantuan bukan tanda ketidakmampuan.



Dan belajar bahwa menjadi manusia berarti mengalami berbagai macam perasaan—baik yang menyenangkan maupun yang tidak.



Pada akhirnya, mungkin pertanyaan yang lebih baik kepada anak muda bukan:



“Kenapa kamu emosional sekali?”



melainkan:



“Apa yang sedang kamu rasakan, dan bagaimana aku bisa mendengarkanmu?”



Pertanyaan sederhana tersebut mungkin tidak menyelesaikan semua masalah.



Tetapi bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih penting: hubungan di mana seorang anak muda merasa aman untuk mengenal dirinya sendiri, berbicara tentang apa yang ia rasakan, dan mencari bantuan ketika ia membutuhkannya.



