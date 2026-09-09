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Rabbany Wanadriani
Rabu, 9 September 2026 | 22.30 WIB

Tanpa Disadari, 7 Kebiasaan Ini Sering Muncul pada Orang yang Berpikir Negatif

ilustrasi dua teman yang membicarakan orang lain. - Image

ilustrasi dua teman yang membicarakan orang lain.

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai cara berbeda dalam memandang lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Ada yang cenderung melihat sisi positif, sementara sebagian lainnya justru lebih mudah menangkap kekurangan atau kemungkinan buruk dari sebuah situasi.

Kebiasaan tersebut terkadang berlangsung secara otomatis tanpa benar-benar disadari. Seseorang bisa saja merasa dirinya hanya berhati-hati, padahal cara berpikirnya membuat ia lebih sering mencurigai, mengkritik, atau memprediksi kegagalan.

Jika berlangsung terus-menerus, pola tersebut dapat memengaruhi hubungan sosial dan membuat seseorang semakin sulit memberikan kepercayaan kepada orang lain.

Dilansir dari Baseline, terdapat sejumlah perilaku yang kerap terlihat pada orang yang secara naluriah lebih mudah mencari sisi buruk dari orang lain. Berikut tujuh di antaranya.

1. Gemar Menemukan Kekurangan

Bagi orang dengan pola pikir negatif, hampir selalu ada sesuatu yang dianggap kurang dari pencapaian orang lain.

Ketika seseorang mendapatkan keberhasilan, misalnya, mereka mungkin lebih cepat memperhatikan kekurangan daripada memberikan apresiasi. Pujian yang seharusnya diberikan justru bisa disertai kritik atau komentar yang meremehkan pencapaian tersebut.

Kebiasaan ini tidak selalu muncul karena keinginan menjatuhkan orang lain. Bisa jadi, seseorang memang sudah terbiasa memandang berbagai hal melalui sudut pandang yang penuh kekhawatiran dan kekurangan.

2. Selalu Membayangkan Hasil Buruk

Orang yang terbiasa mencari sisi negatif cenderung sulit membayangkan sebuah situasi berakhir dengan baik.

Ketika seseorang memulai pekerjaan atau rencana baru, misalnya, mereka lebih dulu memikirkan kemungkinan gagal, kecewa, atau mengalami masalah.

Pola seperti ini dapat membuat seseorang selalu bersiap menghadapi hal buruk. Namun, jika terlalu dominan, kebiasaan tersebut justru dapat menghambat optimisme dan membuat berbagai peluang terlihat lebih menakutkan daripada kenyataannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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