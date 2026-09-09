Tanpa Disadari, 7 Kebiasaan Ini Sering Muncul pada Orang yang Berpikir Negatif

ilustrasi dua teman yang membicarakan orang lain.
JawaPos.com – Setiap orang mempunyai cara berbeda dalam memandang lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Ada yang cenderung melihat sisi positif, sementara sebagian lainnya justru lebih mudah menangkap kekurangan atau kemungkinan buruk dari sebuah situasi.
Kebiasaan tersebut terkadang berlangsung secara otomatis tanpa benar-benar disadari. Seseorang bisa saja merasa dirinya hanya berhati-hati, padahal cara berpikirnya membuat ia lebih sering mencurigai, mengkritik, atau memprediksi kegagalan.
Jika berlangsung terus-menerus, pola tersebut dapat memengaruhi hubungan sosial dan membuat seseorang semakin sulit memberikan kepercayaan kepada orang lain.
Dilansir dari Baseline, terdapat sejumlah perilaku yang kerap terlihat pada orang yang secara naluriah lebih mudah mencari sisi buruk dari orang lain. Berikut tujuh di antaranya.
Bagi orang dengan pola pikir negatif, hampir selalu ada sesuatu yang dianggap kurang dari pencapaian orang lain.
Ketika seseorang mendapatkan keberhasilan, misalnya, mereka mungkin lebih cepat memperhatikan kekurangan daripada memberikan apresiasi. Pujian yang seharusnya diberikan justru bisa disertai kritik atau komentar yang meremehkan pencapaian tersebut.
Kebiasaan ini tidak selalu muncul karena keinginan menjatuhkan orang lain. Bisa jadi, seseorang memang sudah terbiasa memandang berbagai hal melalui sudut pandang yang penuh kekhawatiran dan kekurangan.
Orang yang terbiasa mencari sisi negatif cenderung sulit membayangkan sebuah situasi berakhir dengan baik.
Ketika seseorang memulai pekerjaan atau rencana baru, misalnya, mereka lebih dulu memikirkan kemungkinan gagal, kecewa, atau mengalami masalah.
Pola seperti ini dapat membuat seseorang selalu bersiap menghadapi hal buruk. Namun, jika terlalu dominan, kebiasaan tersebut justru dapat menghambat optimisme dan membuat berbagai peluang terlihat lebih menakutkan daripada kenyataannya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!
Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara