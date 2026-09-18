Tanpa Disadari, 7 Kebiasaan Ini Ternyata Bisa Menghambat Pertumbuhan Rambut

JawaPos.com – Memiliki rambut yang lebat, kuat, dan tumbuh sehat tentu menjadi keinginan banyak orang. Tak sedikit yang kemudian menggunakan berbagai produk perawatan untuk membantu menjaga kesehatan rambut sekaligus merangsang pertumbuhannya.

Namun, penggunaan produk perawatan saja belum tentu cukup. Kebiasaan yang dilakukan setiap hari juga dapat memengaruhi kondisi rambut dan kulit kepala.

Faktor seperti genetik dan kondisi kesehatan memang memiliki peran terhadap pertumbuhan rambut. Meski demikian, sejumlah kebiasaan sederhana dalam merawat rambut juga sebaiknya diperhatikan karena dapat meningkatkan risiko rambut kering, patah, menipis, hingga mengalami kerontokan.

Dilansir dari English Jagran, berikut tujuh kebiasaan yang perlu diperhatikan karena dapat membuat rambut terlihat sulit tumbuh panjang dan sehat.

1. Terlalu Sering Mencuci Rambut Keramas memang diperlukan untuk membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran, keringat, serta minyak berlebih. Akan tetapi, terlalu sering mencuci rambut dapat membuat minyak alami yang dibutuhkan rambut ikut berkurang.

Jika minyak alami hilang secara berlebihan, rambut dapat menjadi lebih kering dan mudah mengalami kerusakan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat membuat rambut lebih mudah patah sehingga panjang rambut sulit bertambah secara optimal.

2. Terlalu Sering Menggunakan Alat Pemanas Hair dryer, catokan, maupun alat pengeriting rambut dapat membantu menciptakan berbagai gaya rambut dengan cepat. Namun, panas yang digunakan secara berlebihan berpotensi merusak batang rambut.

Rambut yang terus-menerus terpapar suhu tinggi dapat menjadi rapuh dan mudah patah. Akibatnya, rambut mungkin tetap tumbuh dari akar, tetapi panjangnya sulit bertambah karena bagian batang rambut lebih mudah rusak.

3. Mengabaikan Kebersihan Kulit Kepala Kesehatan kulit kepala merupakan bagian penting dalam menjaga kondisi rambut. Ketika kulit kepala tidak dirawat dengan baik, penumpukan minyak, kotoran, maupun sel kulit mati dapat terjadi.