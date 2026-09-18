8 Kebiasaan Orang yang Nyaman dengan Suaranya Sendiri Saat Berkomunikasi Menurut Psikologi

JawaPos.com – Suara merupakan salah satu bagian penting dalam komunikasi. Selain menyampaikan informasi, karakter suara juga dapat menjadi bagian dari cara seseorang menampilkan dirinya kepada orang lain.

Setiap individu mempunyai karakter vokal yang berbeda, mulai dari tinggi-rendah nada, ritme, hingga warna suara. Ada orang yang merasa biasa saja ketika mendengar rekaman suaranya, tetapi ada pula yang justru merasa nyaman dan menyukai suara sendiri.

Ketertarikan terhadap suara sendiri dapat tercermin melalui cara seseorang berkomunikasi. Meski perilaku tersebut tidak otomatis menunjukkan karakter kepribadian tertentu, ada sejumlah pola yang kerap dikaitkan dengan orang yang merasa nyaman terhadap suaranya.

Dilansir dari Geediting, berikut delapan kebiasaan yang disebut dapat terlihat pada orang yang menyukai warna suaranya sendiri ketika terlibat dalam percakapan.

1. Cenderung Banyak Mengambil Porsi Bicara Orang yang merasa nyaman dengan suaranya biasanya tidak terlalu ragu untuk berbicara dalam durasi panjang.

Mereka dapat dengan mudah mengembangkan pembicaraan, terutama ketika menemukan topik yang menarik bagi dirinya. Banyaknya porsi bicara tidak selalu menunjukkan keinginan mendominasi karena bisa saja mereka memang mempunyai banyak hal untuk dibagikan.

Namun, jika tidak diimbangi dengan kesempatan bagi orang lain untuk berbicara, percakapan dapat terasa seperti komunikasi satu arah.

2. Sering Mengulang Cerita Kebiasaan lain yang mungkin terlihat adalah mengulang cerita atau penjelasan yang sebenarnya sudah pernah disampaikan.

Pengulangan tersebut bisa muncul karena ingin memberikan sudut pandang tambahan, menambahkan detail, atau sekadar menikmati kembali proses bercerita.