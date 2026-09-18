Bukan Cuma Sabun, 6 Kebiasaan Mandi Ini Bisa Membuat Kulit Gatal dan Iritasi

JawaPos.com – Mandi menjadi salah satu rutinitas yang dilakukan hampir setiap hari. Selain membersihkan tubuh dari keringat dan kotoran, mandi juga sering menjadi momen untuk menyegarkan tubuh setelah menjalani berbagai aktivitas.

Namun, tanpa disadari, sejumlah kebiasaan ketika mandi justru dapat membuat kondisi kulit memburuk. Air yang terlalu panas, durasi mandi yang terlalu lama, hingga penggunaan produk tertentu bisa mengganggu lapisan pelindung alami kulit.

Ketika kelembapan alami kulit berkurang, kulit dapat terasa lebih kering, kasar, tertarik, bahkan menimbulkan rasa gatal atau iritasi.

Dilansir dari English Jagran, terdapat beberapa kesalahan saat mandi yang sebaiknya dihindari agar kelembapan kulit tetap terjaga.

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Berikut enam di antaranya:

1. Menggunakan Air Terlalu Panas Mandi dengan air panas memang terasa nyaman, terutama ketika tubuh sedang lelah. Namun, suhu air yang terlalu tinggi dapat mengikis minyak alami yang terdapat pada permukaan kulit.

Padahal, minyak alami tersebut berperan membantu mempertahankan kelembapan dan fungsi pelindung kulit. Jika terlalu banyak hilang, kulit bisa menjadi lebih kering, kemerahan, atau terasa gatal dan kencang.

Untuk menjaga kondisi kulit, gunakan air hangat dengan suhu yang nyaman dan hindari air yang terasa terlalu panas.

2. Berlama-lama di Kamar Mandi Menikmati waktu mandi memang dapat membuat tubuh terasa lebih rileks. Akan tetapi, menghabiskan waktu terlalu lama di bawah air juga dapat berkontribusi terhadap hilangnya minyak alami kulit.