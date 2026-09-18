Bukan Cuma Sabun, 6 Kebiasaan Mandi Ini Bisa Membuat Kulit Gatal dan Iritasi

ilustrasi orang yang mandi. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Mandi menjadi salah satu rutinitas yang dilakukan hampir setiap hari. Selain membersihkan tubuh dari keringat dan kotoran, mandi juga sering menjadi momen untuk menyegarkan tubuh setelah menjalani berbagai aktivitas.
Namun, tanpa disadari, sejumlah kebiasaan ketika mandi justru dapat membuat kondisi kulit memburuk. Air yang terlalu panas, durasi mandi yang terlalu lama, hingga penggunaan produk tertentu bisa mengganggu lapisan pelindung alami kulit.
Ketika kelembapan alami kulit berkurang, kulit dapat terasa lebih kering, kasar, tertarik, bahkan menimbulkan rasa gatal atau iritasi.
Dilansir dari English Jagran, terdapat beberapa kesalahan saat mandi yang sebaiknya dihindari agar kelembapan kulit tetap terjaga.
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Berikut enam di antaranya:
Mandi dengan air panas memang terasa nyaman, terutama ketika tubuh sedang lelah. Namun, suhu air yang terlalu tinggi dapat mengikis minyak alami yang terdapat pada permukaan kulit.
Padahal, minyak alami tersebut berperan membantu mempertahankan kelembapan dan fungsi pelindung kulit. Jika terlalu banyak hilang, kulit bisa menjadi lebih kering, kemerahan, atau terasa gatal dan kencang.
Untuk menjaga kondisi kulit, gunakan air hangat dengan suhu yang nyaman dan hindari air yang terasa terlalu panas.
Menikmati waktu mandi memang dapat membuat tubuh terasa lebih rileks. Akan tetapi, menghabiskan waktu terlalu lama di bawah air juga dapat berkontribusi terhadap hilangnya minyak alami kulit.
Semakin lama kulit terkena air dan produk pembersih, semakin besar kemungkinan kelembapan alaminya terganggu, terutama pada orang yang memang memiliki kulit kering atau sensitif.
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Jawa Pos
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