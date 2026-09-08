Bukan Antisosial, 7 Situasi Ini Justru Sering Menguras Energi Kaum Introvert

JawaPos.com – Menjalani kehidupan sosial dengan karakter introvert terkadang menghadirkan tantangan tersendiri. Di tengah lingkungan yang sering menuntut seseorang untuk aktif berinteraksi, berbicara, dan tampil percaya diri, introvert justru cenderung membutuhkan ruang untuk memulihkan energinya.

Introvert umumnya lebih nyaman memikirkan sesuatu terlebih dahulu sebelum mengutarakannya. Kebiasaan tersebut dapat membuat mereka lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, tetapi pada situasi tertentu juga bisa mendorong munculnya overthinking.

Bukan berarti semua introvert mengalami persoalan yang sama. Namun, ada sejumlah situasi sosial yang bagi sebagian orang dengan karakter introvert terasa lebih melelahkan atau tidak nyaman.

Dilansir dari All About Introvert, berikut tujuh hal yang sering menjadi tantangan bagi kaum introvert.

1. Berada di Tengah Kelompok Besar Kerumunan atau kelompok yang beranggotakan banyak orang bukan selalu menjadi tempat yang nyaman bagi introvert.

Mereka umumnya lebih menikmati percakapan yang mendalam dengan satu atau beberapa orang yang sudah dekat. Berada terlalu lama di tengah banyak orang dapat menguras energi karena harus terus berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan berbagai karakter.

Karena itu, suasana yang lebih intim dan tidak terlalu ramai sering terasa jauh lebih menyenangkan bagi mereka.

2. Menjadi Pusat Perhatian Introvert cenderung lebih nyaman mengamati keadaan dibandingkan menjadi orang yang paling disorot.

Ketika perhatian banyak orang tiba-tiba tertuju kepada mereka, situasi tersebut dapat menimbulkan rasa canggung atau tertekan. Mereka biasanya lebih menyukai posisi yang tidak terlalu mencolok dan memberikan kesempatan untuk berbicara ketika memang diperlukan.