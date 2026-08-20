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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 21 Agustus 2026 | 05.05 WIB

Jangan Gegabah! Ini 7 Situasi yang Membutuhkan Pertimbangan Rasional

keputusan yang harus mengandalkan logika bukan emosi menurut Psikologi. (Freepik/ pch.vector) - Image

keputusan yang harus mengandalkan logika bukan emosi menurut Psikologi. (Freepik/ pch.vector)

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, emosi memang tidak dapat dipisahkan dari proses mengambil keputusan. Perasaan dapat membantu seseorang memahami kebutuhan dan keinginannya, tetapi tidak semua persoalan tepat diselesaikan berdasarkan emosi.

Untuk keputusan yang memiliki dampak panjang, pertimbangan yang rasional dan objektif justru dibutuhkan agar seseorang tidak terjebak dalam pilihan sesaat.

Kemampuan mengendalikan emosi bukan berarti harus mengabaikan perasaan. Sebaliknya, seseorang perlu memberi waktu untuk memahami emosinya sebelum menentukan tindakan.

Dilansir dari geediting.com, berikut tujuh keputusan yang sebaiknya lebih banyak mengandalkan pertimbangan logis menurut perspektif psikologi.

1. Mengatur Keuangan

Urusan finansial menjadi salah satu bidang yang rawan dipengaruhi emosi. Keinginan membeli sesuatu, ketakutan kehilangan uang, atau tergiur keuntungan besar dapat membuat seseorang mengambil keputusan secara terburu-buru.

Ketika hendak melakukan pembelian bernilai besar, investasi, maupun menyusun rencana keuangan jangka panjang, sebaiknya pertimbangkan kemampuan finansial dan risiko yang mungkin muncul.

Jangan hanya bertanya apakah sesuatu menyenangkan saat ini, tetapi pikirkan pula bagaimana dampaknya terhadap kondisi keuangan beberapa bulan atau tahun mendatang.

2. Menentukan Arah Karier

Keputusan untuk pindah pekerjaan atau mengubah jalur karier juga sebaiknya tidak dibuat ketika sedang dilanda kejenuhan atau kemarahan.

Sebelum mengambil langkah besar, pertimbangkan kemampuan, kondisi finansial, peluang yang tersedia, serta tujuan yang ingin dicapai.

Jika ingin berganti bidang, misalnya, seseorang dapat mempersiapkan keterampilan baru sambil tetap mempertahankan pekerjaan saat ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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