Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Rabu, 19 Agustus 2026 | 20.53 WIB

Jika Situasi Kian Sulit, Ucapkan 5 Kata Ini yang Akan Membuat Keadaan Lebih Baik Menurut Psikologi

seseorang yang berada di situasi yang sulit./Magnific/jcomp - Image

seseorang yang berada di situasi yang sulit./Magnific/jcomp

JawaPos.com - Ada saat-saat dalam hidup ketika masalah datang bersamaan. Pekerjaan terasa berat, hubungan dengan orang lain mulai menegang, rencana yang sudah disusun tidak berjalan sesuai harapan, sementara pikiran sendiri seolah tidak memberi ruang untuk bernapas.

Dalam situasi seperti itu, kita sering merasa harus segera menemukan solusi. Kita ingin semuanya kembali baik secepat mungkin. Namun, semakin keras kita memaksa keadaan untuk berubah, terkadang justru semakin besar tekanan yang kita rasakan.

Padahal, ada satu hal sederhana yang sering kita lupakan: kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri dapat memengaruhi cara kita memandang dan menghadapi sebuah masalah.

Bukan berarti satu kalimat ajaib bisa menghilangkan persoalan dalam sekejap. Namun, kata-kata tertentu dapat membantu mengubah respons kita terhadap tekanan. Ketika respons berubah, cara berpikir menjadi lebih jernih, emosi lebih terkendali, dan keputusan yang diambil pun cenderung lebih baik.

Salah satu kalimat sederhana yang dapat digunakan ketika keadaan terasa semakin sulit adalah:

“Apa yang bisa saya lakukan sekarang?”

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (19/8), lima kata ini terdengar sederhana. Namun, secara psikologis, pertanyaan tersebut dapat membantu menggeser perhatian kita dari sesuatu yang tidak bisa dikendalikan menuju sesuatu yang masih berada dalam kendali.

Mengapa Situasi Sulit Sering Membuat Kita Kehilangan Kendali?

Ketika menghadapi tekanan, manusia secara alami dapat mengalami respons stres. Pikiran mulai memikirkan berbagai kemungkinan buruk.

“Bagaimana kalau semuanya gagal?”

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Menurut Psikologi, Orang yang Tetap Tenang dalam Situasi Apa Pun Biasanya Memiliki 9 Kepribadian - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, Orang yang Tetap Tenang dalam Situasi Apa Pun Biasanya Memiliki 9 Kepribadian

Sabtu, 25 Juli 2026 | 10.25 WIB

8 Situasi Krisis yang Diam-diam Dapat Memperkuat Hubungan dengan Pasangan Anda Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Situasi Krisis yang Diam-diam Dapat Memperkuat Hubungan dengan Pasangan Anda Menurut Psikologi

Selasa, 21 Juli 2026 | 09.30 WIB

7 Situasi Genting yang Lebih Baik Mendengarkan daripada Berargumen Menurut Psikologi, Kapan Sajakah Itu? - Image
Kepribadian

7 Situasi Genting yang Lebih Baik Mendengarkan daripada Berargumen Menurut Psikologi, Kapan Sajakah Itu?

Selasa, 21 Juli 2026 | 07.53 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

3

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

6

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

7

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

8

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

9

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

10

Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore