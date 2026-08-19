Jika Situasi Kian Sulit, Ucapkan 5 Kata Ini yang Akan Membuat Keadaan Lebih Baik Menurut Psikologi

seseorang yang berada di situasi yang sulit./Magnific/jcomp
JawaPos.com - Ada saat-saat dalam hidup ketika masalah datang bersamaan. Pekerjaan terasa berat, hubungan dengan orang lain mulai menegang, rencana yang sudah disusun tidak berjalan sesuai harapan, sementara pikiran sendiri seolah tidak memberi ruang untuk bernapas.
Dalam situasi seperti itu, kita sering merasa harus segera menemukan solusi. Kita ingin semuanya kembali baik secepat mungkin. Namun, semakin keras kita memaksa keadaan untuk berubah, terkadang justru semakin besar tekanan yang kita rasakan.
Padahal, ada satu hal sederhana yang sering kita lupakan: kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri dapat memengaruhi cara kita memandang dan menghadapi sebuah masalah.
Bukan berarti satu kalimat ajaib bisa menghilangkan persoalan dalam sekejap. Namun, kata-kata tertentu dapat membantu mengubah respons kita terhadap tekanan. Ketika respons berubah, cara berpikir menjadi lebih jernih, emosi lebih terkendali, dan keputusan yang diambil pun cenderung lebih baik.
“Apa yang bisa saya lakukan sekarang?”
Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (19/8), lima kata ini terdengar sederhana. Namun, secara psikologis, pertanyaan tersebut dapat membantu menggeser perhatian kita dari sesuatu yang tidak bisa dikendalikan menuju sesuatu yang masih berada dalam kendali.
Ketika menghadapi tekanan, manusia secara alami dapat mengalami respons stres. Pikiran mulai memikirkan berbagai kemungkinan buruk.
“Bagaimana kalau semuanya gagal?”
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1