Jika Situasi Kian Sulit, Ucapkan 5 Kata Ini yang Akan Membuat Keadaan Lebih Baik Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada saat-saat dalam hidup ketika masalah datang bersamaan. Pekerjaan terasa berat, hubungan dengan orang lain mulai menegang, rencana yang sudah disusun tidak berjalan sesuai harapan, sementara pikiran sendiri seolah tidak memberi ruang untuk bernapas.

Dalam situasi seperti itu, kita sering merasa harus segera menemukan solusi. Kita ingin semuanya kembali baik secepat mungkin. Namun, semakin keras kita memaksa keadaan untuk berubah, terkadang justru semakin besar tekanan yang kita rasakan.

Padahal, ada satu hal sederhana yang sering kita lupakan: kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri dapat memengaruhi cara kita memandang dan menghadapi sebuah masalah.

Bukan berarti satu kalimat ajaib bisa menghilangkan persoalan dalam sekejap. Namun, kata-kata tertentu dapat membantu mengubah respons kita terhadap tekanan. Ketika respons berubah, cara berpikir menjadi lebih jernih, emosi lebih terkendali, dan keputusan yang diambil pun cenderung lebih baik.

Salah satu kalimat sederhana yang dapat digunakan ketika keadaan terasa semakin sulit adalah:

“Apa yang bisa saya lakukan sekarang?”

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (19/8), lima kata ini terdengar sederhana. Namun, secara psikologis, pertanyaan tersebut dapat membantu menggeser perhatian kita dari sesuatu yang tidak bisa dikendalikan menuju sesuatu yang masih berada dalam kendali.

Mengapa Situasi Sulit Sering Membuat Kita Kehilangan Kendali?

Ketika menghadapi tekanan, manusia secara alami dapat mengalami respons stres. Pikiran mulai memikirkan berbagai kemungkinan buruk.