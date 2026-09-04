Orang yang Diam-Diam Menganggap Anda sebagai Saingan Biasanya Menunjukkan 7 Perilaku Ini

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa bahwa seseorang bersikap baik kepada Anda, tetapi entah mengapa ada sesuatu yang terasa berbeda?

Ia tersenyum ketika Anda berbicara, memberi selamat ketika Anda berhasil, bahkan sesekali mengatakan bahwa ia mendukung Anda. Namun, di balik semua itu, Anda mungkin merasakan adanya persaingan yang tidak pernah dibicarakan secara terbuka.

Setiap kali Anda mendapatkan pencapaian, reaksinya terasa aneh. Ketika Anda menceritakan kabar baik, ia seperti ingin segera menunjukkan bahwa dirinya juga memiliki sesuatu yang tidak kalah hebat. Ketika Anda melakukan kesalahan, ia justru terlihat lebih bersemangat daripada biasanya.

Apakah itu berarti ia menganggap Anda sebagai saingan?

Belum tentu.

Dalam psikologi, perilaku manusia hampir selalu memiliki lebih dari satu kemungkinan penyebab. Seseorang bisa terlihat kompetitif karena merasa tidak aman, memiliki standar diri yang tinggi, sedang mengalami tekanan, atau memang terbiasa membandingkan dirinya dengan orang lain.

Namun, jika pola tersebut muncul berulang kali dan terutama terjadi ketika Anda mendapatkan perhatian, penghargaan, atau kemajuan, ada kemungkinan dinamika persaingan sedang terjadi.

Persaingan tidak selalu terlihat seperti permusuhan. Justru, dalam banyak hubungan sosial, persaingan dapat muncul secara sangat halus.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (29/8), terdapat tujuh perilaku yang patut diperhatikan.