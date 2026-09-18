Tak Selalu Terlihat, 7 Perilaku Kecil Ini Bisa Menandakan Kedewasaan Emosional

Perilaku kecil yang menunjukkan kedewasaan emosional menurut psikologi.

JawaPos.com – Kedewasaan emosional tidak selalu terlihat dari keputusan besar atau cara seseorang menghadapi masalah berat. Dalam kehidupan sehari-hari, kematangan emosi justru dapat tercermin melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana.

Cara seseorang mendengarkan orang lain, merespons kesalahan, menerima kritik, hingga menghargai batasan pribadi dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana ia mengelola emosi dan menjalani hubungan sosial.

Orang yang matang secara emosional bukan berarti tidak pernah marah, sedih, kecewa, atau melakukan kesalahan. Yang membedakan adalah kemampuan untuk mengenali perasaan tersebut, mengelolanya, serta merespons keadaan dengan cara yang lebih konstruktif.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh perilaku kecil yang dapat dikaitkan dengan kedewasaan emosional seseorang menurut perspektif psikologi. Berikut di antaranya:

1. Mau Mendengarkan dengan Sungguh-sungguh Salah satu tanda kematangan emosional dapat terlihat dari kemampuan seseorang memberikan perhatian ketika orang lain berbicara.

Mereka tidak sekadar menunggu kesempatan untuk menyampaikan pendapat sendiri. Sebaliknya, mereka berusaha memahami apa yang sedang dikatakan lawan bicara sebelum memberikan respons.

Kebiasaan mendengarkan secara aktif menunjukkan kesediaan untuk melihat suatu persoalan dari sudut pandang orang lain. Sikap ini juga dapat membantu menciptakan komunikasi yang lebih terbuka dan hubungan yang lebih sehat.

2. Tidak Gengsi Mengakui Kesalahan Melakukan kesalahan merupakan bagian dari kehidupan. Namun, tidak semua orang mudah mengakuinya.

Orang yang memiliki kematangan emosional cenderung mampu mengatakan bahwa dirinya keliru tanpa harus mencari kambing hitam. Mereka memahami bahwa meminta maaf bukan berarti kehilangan harga diri.

Lebih dari sekadar mengucapkan kata maaf, mereka juga bersedia memperbaiki perilaku yang menjadi sumber masalah. Sikap bertanggung jawab seperti ini dapat membantu memulihkan kepercayaan dalam sebuah hubungan.

3. Berani Mengakui Kelemahan Kedewasaan emosional juga dapat terlihat dari kemampuan seseorang menerima bahwa dirinya tidak selalu kuat.

Mereka tidak merasa harus terus-menerus menunjukkan kesempurnaan. Ketika menghadapi ketakutan, keraguan, atau ketidakpastian, mereka dapat membicarakannya dengan orang yang dipercaya.