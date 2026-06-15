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Mellyna Putri Diniar
Senin, 15 Juni 2026 | 22.26 WIB

7 Tipe Orang yang Diam-Diam Menguras Hidupmu Menurut Carl Jung, Salah Satunya Melihatmu sebagai Saingan!

Ilustrasi lingkaran pertemanan yang menguras energi../ (Freepik) - Image

Ilustrasi lingkaran pertemanan yang menguras energi../ (Freepik)

JawaPos.com – Banyak orang tidak sadar bahwa rasa lelah yang muncul setelah berinteraksi dengan seseorang bukan sekadar capek biasa. 

Ada hubungan yang justru membuat seseorang merasa lebih kecil, bingung, bahkan kehilangan arah tanpa bisa menjelaskan penyebabnya secara logis.

Dalam perspektif psikologi Carl Jung, proses menjadi diri sendiri atau individuation sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial terdekat. 

Orang-orang di sekitar kita dapat menjadi faktor yang mempercepat pertumbuhan, tetapi juga bisa menjadi penghambat yang perlahan mengikis identitas diri.

Jung menekankan bahwa tidak semua hubungan bersifat netral. Ada relasi yang secara psikologis menciptakan tekanan, distorsi, hingga ketergantungan yang membuat seseorang sulit berkembang menjadi versi dirinya yang utuh.

Dilansir dari YouTube Psyphoria, Senin (15/6), disebutkan bahwa terdapat tujuh tipe orang yang secara tidak sadar dapat menghambat proses perkembangan diri seseorang menurut perspektif Carl Jung, terutama dalam konteks hubungan sosial yang dekat.

1. Orang yang Selalu Membuatmu Meragukan Realitasmu Sendiri

Ada orang yang tidak perlu berteriak untuk mengendalikanmu. Cukup dengan membalik fakta, menyangkal ucapan, atau mengubah versi kejadian, kamu mulai mempertanyakan ingatanmu sendiri.

Awalnya kamu menganggap ini salah paham kecil. Tapi lama-lama kamu merasa harus “mengumpulkan bukti” untuk meyakinkan bahkan dirimu sendiri.

Dalam perspektif Carl Jung, pola ini berkaitan dengan proyeksi dan distorsi realitas psikologis, di mana konflik internal seseorang dialihkan ke orang lain.

Editor: Hanny Suwindari
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