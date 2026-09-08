4 Zodiak yang Punya Banyak Haters, Sering Dianggap Saingan karena Aura Positif yang Dimiliki

Ilustrasi komen negatif di sosmed. (Magnific)
JawaPos.com - Empat zodiak berikut ini tercatat sebagai orang yang memiliki haters terbanyak.
Padahal, mereka hanya menjalani hidup dengan normal, dengan menjadi dirinya sendiri. Energi positif yang mereka miliki justru mengundang rasa iri bagi para haters.
Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (08/09) berikut empat zodiak yang punya banyak haters.
Scorpio
Scorpio memiliki kemampuan alami untuk membaca orang lain yang terasa mengintimidasi. Mereka dapat dengan mudah mengetahui saat seseorang sedang berpura-pura.
Leo
Leo sering menjadi pusat perhatian. Namun, kondisi tersebut juga membuat anda memiliki banyak haters. Rasa iri berasal dari rasa takut seseorang. Kehadiran leo yang membawa aura positif dapat memunculkan perasaan tersebut. Bahkan saat zodiak ini menjalani hidup normalnya sebagai leo, tetap saja banyak orang yang membenci anda dan tidak bisa menahan rasa irinya.
Capricorn
Capricorn memiliki kemampuan untuk mencapai tahap kesempurnaan tanpa banyak hambatan. Hal tersebut bisa membuat orang lain teringat pada kegagalan mereka sendiri. Namun, haters tidak pernah membuat capricorn berhenti melangkah.
Libra
Libra telah berusaha keras untuk menciptakan kehidupan yang sesuai dengan keinginannya. Hanya saja orang lain mungkin merasa iri saat melihat hasil dari semua usaha tersebut. Pada akhirnya, rasa iri mereka sebenarnya tidak ada kaitannya dengan anda.
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