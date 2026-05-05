7 Sifat Ini Dimiliki oleh Orang yang Tak Suka Basa-Basi, Apa Saja?

Ilustrasi seseorang yang tidak nyaman saat basa basi JawaPos.com – Sebagian orang tampaknya kurang menyukai percakapan ringan atau sekadar basa-basi saat berinteraksi dengan orang lain. Mereka yang cenderung menghindari obrolan santai biasanya memiliki sejumlah karakter tertentu, karena lebih memilih pembicaraan yang bermakna dibandingkan gosip tanpa arah. Mengutip dari Geediting, berikut tujuh sifat yang umum dimiliki oleh orang yang tidak menyukai basa-basi

1. Mereka introspektif

Orang yang tidak suka basa-basi sering menghabiskan banyak waktu dalam pikirannya sendiri, merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup.

Sifat introspektif inilah yang mendorong mereka untuk mencari percakapan yang lebih mendalam dan bermakna.

Mereka tidak tertarik membahas cuaca atau gosip selebriti terkini. Sebaliknya, suka topik yang memancing pikiran dan merangsang keingintahuan intelektual.

2. Mereka menghargai keaslian

Orang yang tidak suka basa-basi sering mencari keaslian.

Mereka mendambakan hubungan dan percakapan tulus yang melampaui permukaan.

3. Mereka pendengar yang baik

Orang yang tidak suka basa-basi cenderung mendengarkan untuk mengerti, bukan hanya untuk menanggapi.

Mereka memperhatikan detail, menangkap hal-hal yang tidak penting, dan mengingat informasi penting.