11 Tanda Kepribadian Seseorang Keterergantungan AI Menurut Psikologi, Jarang Disadari!

JawaPos.com – Ketergantungan AI kini menjadi fenomena nyata yang dialami jutaan orang di seluruh penjuru dunia.

Psikologi menjelaskan bahwa cara seseorang berinteraksi dengan teknologi mencerminkan karakter dan kebutuhan mendasar mereka.

Ada kepribadian unik yang membuat sebagian orang lebih mudah terseret ke dalam pola penggunaan AI secara berlebihan.

Memahami tanda-tanda ini bisa membantumu mengenali apakah kamu atau orang di sekitarmu sudah terlalu bergantung.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (3/5), berikut sebelas ciri-ciri khas yang hampir selalu dimiliki oleh orang-orang yang mengandalkan AI untuk hampir segalanya.

1. Rasa ingin tahu yang tinggi

Orang dengan rasa ingin tahu tinggi cenderung lebih terbuka terhadap konsep baru seperti teknologi AI.

Mereka menikmati kemudahan bertanya dan mendapatkan jawaban instan, sehingga penggunaan AI menjadi semakin intens.

2. Sulit mengambil keputusan