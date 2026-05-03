10 Tanda Kepribadian Unik Orang yang Menolak AI dan ChatGPT Menurut Psikologi

Menolak ChatGPT atau AI bukan sekadar pilihan teknologi, melainkan cerminan dari nilai-nilai yang dipegang teguh seseorang.

Psikologi menunjukkan bahwa keputusan ini sering berakar dari kesadaran mendalam tentang dampak jangka panjang teknologi.

Ada tanda-tanda nyata yang membedakan orang-orang ini dari mayoritas yang justru semakin bergantung pada kecerdasan buatan.

Mereka memiliki kepribadian langka yang mendorong mereka untuk memilih autentisitas di atas kecepatan dan kemudahan.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (3/5), berikut sepuluh ciri-ciri khas yang hampir selalu ditemukan pada orang-orang yang memilih hidup tanpa bantuan AI.

1. Menghargai sentuhan manusiawi dan orisinalitas

Penggunaan AI secara berlebihan terbukti merusak koneksi manusiawi dan menggantikan pemikiran orisinal yang hanya bisa lahir dari manusia.

Selain dampak kognitif dan emosional, ketergantungan pada AI juga berpotensi menciptakan kesendirian yang halus namun nyata.

2. Mengapresiasi seni dan budaya