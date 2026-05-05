Orang dengan Kepribadian Kuat Biasanya Memiliki 9 Pengalaman Masa Kecil Ini Menurut Psikologi

Kepribadian yang kuat sering kali dikaitkan dengan ketegasan, ketahanan mental, kemandirian, serta kemampuan menghadapi tekanan hidup tanpa mudah goyah.

Banyak orang mengira sifat ini terbentuk secara instan ketika dewasa, padahal dalam perspektif psikologi, akar dari kepribadian kuat hampir selalu bisa ditelusuri ke masa kecil.

Masa kanak-kanak adalah periode krusial dalam pembentukan pola pikir, emosi, dan cara seseorang merespons dunia. Lingkungan, pengalaman, serta hubungan dengan orang tua atau pengasuh memainkan peran besar dalam membentuk siapa kita di masa depan.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (4/5), terdapat 9 pengalaman masa kecil yang sering ditemukan pada orang dengan kepribadian kuat menurut kajian psikologi:

1. Mengalami Tantangan Sejak Dini

Anak-anak yang sejak kecil dihadapkan pada tantangan—baik itu kesulitan ekonomi, tekanan akademik, atau konflik keluarga—cenderung belajar untuk beradaptasi lebih cepat. Mereka terbiasa mencari solusi, bukan menghindari masalah. Hal ini melatih ketahanan mental (resilience) yang menjadi fondasi kepribadian kuat.

2. Tidak Selalu Dimanjakan

Anak yang tidak selalu mendapatkan apa yang diinginkan belajar memahami batasan. Mereka mengembangkan kontrol diri, kesabaran, dan kemampuan menunda kepuasan (delayed gratification). Ini adalah kemampuan penting dalam membangun karakter yang tangguh dan disiplin.

3. Pernah Merasa Gagal atau Ditolak