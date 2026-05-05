Orang dengan Kepribadian Kuat Biasanya Memiliki 9 Pengalaman Masa Kecil Ini Menurut Psikologi

seseorang yang dengan kepribadian kuat./Magnific/odua
JawaPos.com - Kepribadian yang kuat sering kali dikaitkan dengan ketegasan, ketahanan mental, kemandirian, serta kemampuan menghadapi tekanan hidup tanpa mudah goyah.
Banyak orang mengira sifat ini terbentuk secara instan ketika dewasa, padahal dalam perspektif psikologi, akar dari kepribadian kuat hampir selalu bisa ditelusuri ke masa kecil.
Masa kanak-kanak adalah periode krusial dalam pembentukan pola pikir, emosi, dan cara seseorang merespons dunia. Lingkungan, pengalaman, serta hubungan dengan orang tua atau pengasuh memainkan peran besar dalam membentuk siapa kita di masa depan.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (4/5), terdapat 9 pengalaman masa kecil yang sering ditemukan pada orang dengan kepribadian kuat menurut kajian psikologi:
1. Mengalami Tantangan Sejak Dini
Anak-anak yang sejak kecil dihadapkan pada tantangan—baik itu kesulitan ekonomi, tekanan akademik, atau konflik keluarga—cenderung belajar untuk beradaptasi lebih cepat. Mereka terbiasa mencari solusi, bukan menghindari masalah. Hal ini melatih ketahanan mental (resilience) yang menjadi fondasi kepribadian kuat.
2. Tidak Selalu Dimanjakan
Anak yang tidak selalu mendapatkan apa yang diinginkan belajar memahami batasan. Mereka mengembangkan kontrol diri, kesabaran, dan kemampuan menunda kepuasan (delayed gratification). Ini adalah kemampuan penting dalam membangun karakter yang tangguh dan disiplin.
3. Pernah Merasa Gagal atau Ditolak
Kegagalan dan penolakan di masa kecil—misalnya tidak terpilih dalam lomba atau ditolak dalam pertemanan—membentuk mental yang lebih tahan banting. Anak belajar bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!