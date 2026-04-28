Jika Anda Sudah Berhenti Merasa Antusias terhadap Kehidupan, Menurut Psikologi 7 Perilaku Ini Mungkin Menjadi Penyebabnya

JawaPos.com - Ada fase dalam hidup ketika segalanya terasa datar. Hal-hal yang dulu membuat Anda bersemangat kini terasa biasa saja. Bangun pagi terasa berat, tujuan hidup tampak kabur, dan hari-hari berjalan tanpa gairah. Jika Anda pernah merasakan ini, Anda tidak sendirian.



Dalam psikologi, kondisi kehilangan antusiasme terhadap kehidupan sering dikaitkan dengan pola perilaku tertentu yang tanpa disadari kita lakukan berulang kali. Bukan berarti ada yang “rusak” dalam diri Anda, tetapi ada kebiasaan yang mungkin mengikis energi mental dan emosional secara perlahan.



Dilansir dari Expert Editor pada MInggu (26/4), terdapat 7 perilaku yang menurut psikologi bisa menjadi penyebab mengapa Anda kehilangan semangat hidup.



1. Terlalu Sering Hidup dengan Mode “Autopilot”



Ketika rutinitas menguasai hidup sepenuhnya, otak kita berhenti merasakan hal-hal baru. Anda mungkin bangun, bekerja, makan, tidur—tanpa benar-benar “hadir” dalam momen tersebut.



Psikologi menyebut ini sebagai automatic living, di mana kesadaran kita menurun dan pengalaman hidup terasa hambar. Tanpa variasi atau kesadaran penuh, otak tidak mendapatkan rangsangan yang cukup untuk memunculkan rasa antusias.



Dampaknya: hidup terasa monoton, hari-hari seperti berulang tanpa makna.



2. Menghindari Ketidaknyamanan Secara Berlebihan



Secara alami manusia ingin menghindari rasa tidak nyaman. Namun, ketika Anda selalu memilih zona aman, Anda juga kehilangan kesempatan untuk tumbuh.



Ironisnya, banyak hal yang memberi makna dalam hidup—seperti belajar hal baru, membangun hubungan, atau mengejar mimpi—selalu melibatkan sedikit ketidaknyamanan.



Dampaknya: hidup terasa stagnan karena tidak ada tantangan yang memicu rasa hidup.



3. Terlalu Keras pada Diri Sendiri



Jika suara dalam kepala Anda terus-menerus mengkritik, meremehkan, atau menyalahkan diri sendiri, lama-kelamaan itu akan menguras energi emosional.



Psikologi menunjukkan bahwa self-criticism yang berlebihan dapat menurunkan motivasi dan meningkatkan rasa putus asa.



Dampaknya: Anda kehilangan dorongan untuk mencoba karena merasa tidak akan pernah cukup baik.



4. Kehilangan Koneksi Sosial yang Bermakna



Manusia adalah makhluk sosial. Tanpa hubungan yang dalam dan bermakna, hidup bisa terasa kosong.



Bukan soal jumlah teman, tetapi kualitas hubungan. Percakapan yang dangkal dan interaksi yang hanya formal tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan emosional.



Dampaknya: rasa kesepian yang diam-diam mengikis semangat hidup.



5. Terlalu Fokus pada Hasil, Bukan Proses



Jika kebahagiaan Anda selalu ditunda sampai “nanti”—nanti sukses, nanti kaya, nanti berhasil—maka Anda kehilangan kemampuan menikmati perjalanan.



Psikologi positif menekankan pentingnya engagement dalam proses, bukan hanya pencapaian akhir.



Dampaknya: hidup terasa seperti beban yang harus diselesaikan, bukan pengalaman yang dinikmati.



6. Kurangnya Aktivitas yang Memberi Makna



Tidak semua kesibukan memberi makna. Anda bisa sangat sibuk, tetapi tetap merasa kosong.



Aktivitas yang bermakna biasanya berkaitan dengan nilai pribadi—misalnya membantu orang lain, berkarya, atau belajar sesuatu yang penting bagi Anda.



Dampaknya: hidup terasa “penuh tapi kosong”.



7. Mengabaikan Kesehatan Mental dan Fisik



Kurang tidur, pola makan tidak teratur, stres berkepanjangan, dan kelelahan mental semuanya berkontribusi besar terhadap hilangnya antusiasme.



Dalam psikologi, kondisi ini sering berkaitan dengan burnout atau kelelahan emosional.



Dampaknya: energi menurun, motivasi hilang, dan segala sesuatu terasa berat.



Jadi, Apa yang Bisa Dilakukan?



Mengenali pola-pola ini adalah langkah pertama yang sangat penting. Anda tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dari hal kecil:



Hadir sepenuhnya dalam aktivitas sehari-hari

Coba sesuatu yang baru, meski kecil

Latih self-compassion (berbaik hati pada diri sendiri)

Bangun koneksi yang lebih bermakna

Temukan kembali hal-hal yang Anda pedulikan



Perlu diingat, kehilangan antusiasme bukanlah akhir dari segalanya. Justru sering kali ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu dalam hidup yang perlu disesuaikan.



