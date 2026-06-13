Hatinya Sangat Lembut, 8 Perilaku Ini Dimiliki oleh Orang yang Merasa Bersalah Tinggalkan Hewan Peliharaan Sendirian di Rumah

JawaPos.com – Meninggalkan hewan peliharaan di rumah sendirian sering kali menimbulkan rasa tidak nyaman bagi sebagian pemiliknya, terutama bagi mereka yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan hewan kesayangannya.

Dalam kajian psikologi, perasaan bersalah tersebut dapat memengaruhi cara seseorang bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Rasa itu kerap tercermin dalam berbagai kebiasaan atau perilaku tertentu yang muncul tanpa disadari.

Mengutip dari geediting.com pada Sabtu (13/6), disebutkan bahwa terdapat delapan perilaku yang umum ditunjukkan oleh orang yang merasa bersalah saat meninggalkan hewan peliharaan mereka sendirian di rumah menurut sudut pandang psikologi.

1. Menumpuk hadiah dan perhatian berlebihan

Perilaku paling umum yang sering terlihat adalah memberikan hadiah dan perhatian berlebihan kepada hewan peliharaan saat pemiliknya harus meninggalkan mereka sendiri di rumah.

Pemilik hewan akan memanjakan peliharaannya dengan mainan baru, camilan spesial, dan kasih sayang yang melimpah sebagai kompensasi atas ketidakhadiran mereka.

Meskipun niat ini baik, perilaku seperti ini justru dapat membuat hewan peliharaan menjadi terlalu bergantung pada hadiah dan perhatian ekstra untuk kebahagiaan mereka. Hal ini pada akhirnya bisa membuat mereka lebih sulit mengatasi situasi ketika pemiliknya tidak ada di rumah.

2. Menghindari aktivitas sosial

Rasa bersalah karena meninggalkan hewan peliharaan sendirian bisa mempengaruhi kehidupan sosial pemiliknya secara signifikan. Mereka cenderung menolak undangan makan malam, acara malam hari, atau perjalanan akhir pekan karena tidak ingin meninggalkan hewan peliharaan sendirian terlalu lama.