8 Ciri Perilaku Orang yang Sangat Cerdas Namun Sangat Malas Menurut Psikologi, Apa Saja?

Ilustrasi orang malas (freepik/Freepik)
JawaPos.com – Kecerdasan dan sifat malas terkadang dapat muncul bersamaan dalam diri seseorang, membentuk pola perilaku yang unik. Dalam perspektif psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan kecenderungan berpikir efisien, di mana individu yang cerdas cenderung mencari cara paling praktis untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Meski demikian, kecenderungan tersebut bisa menjadi penghambat apabila tidak diarahkan dengan baik. Memahami ciri-ciri perilaku ini dapat membantu mengenali bagaimana pola pikir orang yang memiliki kombinasi antara kecerdasan tinggi dan kecenderungan menunda atau menghindari usaha berlebih.
Mengutip dari geediting.com pada Sabtu (13/5), disebutkan bahwa terdapat delapan ciri perilaku yang menggambarkan seseorang yang cerdas namun memiliki tingkat kemalasan yang tinggi menurut sudut pandang psikologi.
Baca Juga:Orang yang Tumbuh dengan Berhati-Hati Seringkali Menunjukkan 9 Perilaku Ini Saat Dewasa Menurut Psikologi
1. Menunda dengan tujuan
Orang yang cerdas namun malas memiliki pendekatan unik dalam hal menunda pekerjaan. Mereka tidak sekedar menghindar dari tugas, tetapi secara strategis menunda untuk waktu yang tepat dengan perhitungan matang.
Pemahaman mereka tentang nilai waktu dan energi mental membuat mereka sadar bahwa beberapa masalah bisa selesai dengan sendirinya seiring berjalannya waktu atau menjadi lebih mudah ditangani dengan perspektif yang segar.
Ketika melihat seseorang menunda tugas, jangan terburu-buru melabelinya sebagai pemalas, karena bisa jadi ada strategi cerdas di baliknya.
2. Mendelegasikan dengan cerdik
Orang-orang cerdas yang terkesan malas sebenarnya ahli dalam mendelegasikan tugas kepada orang yang tepat. Mereka memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, sehingga bisa mengalokasikan tugas dengan efisien kepada orang yang lebih kompeten di bidangnya.
Dalam proyek kelompok, mereka mungkin tampak kurang terlibat, namun kontribusi mereka tetap signifikan melalui pembagian tugas yang tepat. Kemampuan mendelegasikan ini menunjukkan kecerdasan dalam mengoptimalkan sumber daya manusia tanpa harus bekerja keras secara fisik.
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!
Prediksi Susunan Pemain Korsel vs Republik Ceko: Son Heung-min Tegaskan Siap Bantu Taegeuk Warrior Menang!
Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Kanada vs Bosnia di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Dibayangi Ancaman Kuda Hitam dari Eropa