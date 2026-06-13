8 Ciri Perilaku Orang yang Sangat Cerdas Namun Sangat Malas Menurut Psikologi, Apa Saja?

JawaPos.com – Kecerdasan dan sifat malas terkadang dapat muncul bersamaan dalam diri seseorang, membentuk pola perilaku yang unik. Dalam perspektif psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan kecenderungan berpikir efisien, di mana individu yang cerdas cenderung mencari cara paling praktis untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Meski demikian, kecenderungan tersebut bisa menjadi penghambat apabila tidak diarahkan dengan baik. Memahami ciri-ciri perilaku ini dapat membantu mengenali bagaimana pola pikir orang yang memiliki kombinasi antara kecerdasan tinggi dan kecenderungan menunda atau menghindari usaha berlebih.

Mengutip dari geediting.com pada Sabtu (13/5), disebutkan bahwa terdapat delapan ciri perilaku yang menggambarkan seseorang yang cerdas namun memiliki tingkat kemalasan yang tinggi menurut sudut pandang psikologi.

1. Menunda dengan tujuan

Orang yang cerdas namun malas memiliki pendekatan unik dalam hal menunda pekerjaan. Mereka tidak sekedar menghindar dari tugas, tetapi secara strategis menunda untuk waktu yang tepat dengan perhitungan matang.

Pemahaman mereka tentang nilai waktu dan energi mental membuat mereka sadar bahwa beberapa masalah bisa selesai dengan sendirinya seiring berjalannya waktu atau menjadi lebih mudah ditangani dengan perspektif yang segar.

Ketika melihat seseorang menunda tugas, jangan terburu-buru melabelinya sebagai pemalas, karena bisa jadi ada strategi cerdas di baliknya.

2. Mendelegasikan dengan cerdik

Orang-orang cerdas yang terkesan malas sebenarnya ahli dalam mendelegasikan tugas kepada orang yang tepat. Mereka memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, sehingga bisa mengalokasikan tugas dengan efisien kepada orang yang lebih kompeten di bidangnya.