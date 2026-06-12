Kerap Menghindari 7 Perilaku Ini? Anda Telah Menguasai Tingkat Harga Diri yang Jarang Dicapai oleh Orang Lain Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki harga diri yang tinggi./Magnific/freepik
JawaPos.com - Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh perbandingan, harga diri sering disalahartikan sebagai kepercayaan diri yang tinggi, kemampuan berbicara dengan lantang, atau pencapaian yang mengesankan.
Padahal, menurut psikologi, harga diri yang sehat tidak selalu terlihat mencolok. Justru, orang dengan harga diri yang kuat cenderung memiliki ketenangan batin dan tidak merasa perlu membuktikan diri kepada siapa pun.
Harga diri yang matang bukan berarti merasa lebih unggul dari orang lain, melainkan memiliki penghargaan yang sehat terhadap diri sendiri. Orang-orang seperti ini mampu menerima kelebihan dan kekurangan mereka, menjaga batasan yang sehat, serta tidak menggantungkan nilai dirinya pada pengakuan eksternal.
Menariknya, tingkat harga diri yang tinggi sering kali lebih mudah dikenali dari perilaku yang tidak mereka lakukan.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (11/6), jika Anda berhasil menghindari tujuh kebiasaan berikut, kemungkinan besar Anda telah mengembangkan harga diri yang lebih kuat daripada kebanyakan orang.
1. Tidak Terus-Menerus Mencari Validasi dari Orang Lain
Setiap orang senang dihargai dan diapresiasi. Namun, ada perbedaan besar antara menikmati pujian dan menjadikan pujian sebagai sumber utama nilai diri.
Orang dengan harga diri yang rendah cenderung bergantung pada persetujuan orang lain. Mereka merasa gelisah ketika tidak mendapat pengakuan dan sering mengubah diri demi menyenangkan semua orang.
Sebaliknya, individu dengan harga diri yang sehat memahami bahwa tidak semua orang akan menyukai mereka. Mereka tetap menghargai masukan, tetapi tidak membiarkan pendapat orang lain menentukan siapa mereka sebenarnya.
Mereka tidak merasa harus selalu mendapatkan tepuk tangan untuk merasa berharga.
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