Orang yang Pura-pura Kaya tetapi Sebenarnya Tidak Punya Uang Biasanya Menunjukkan 10 Perilaku Halus Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era media sosial dan tekanan gaya hidup modern, citra sering kali terasa lebih penting daripada kenyataan. Banyak orang ingin terlihat sukses, mapan, dan “berkelas”, meskipun kondisi keuangan mereka sebenarnya jauh dari itu. Dalam psikologi, fenomena ini sering dikaitkan dengan kebutuhan akan validasi sosial, harga diri yang rapuh, dan dorongan untuk diterima.



Menariknya, orang yang berpura-pura kaya jarang menunjukkannya secara terang-terangan. Justru, perilaku mereka sering kali halus dan terselubung.



Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (24/4), terdapat 10 tanda yang sering muncul menurut perspektif psikologi.



1. Terlalu Fokus pada Barang Bermerek



Mereka cenderung menonjolkan merek daripada fungsi. Tas, sepatu, jam tangan, atau gadget harus terlihat “mahal”, bahkan jika itu berarti membeli secara kredit atau memaksakan diri secara finansial.



Secara psikologis, ini disebut sebagai symbolic self-completion, yaitu usaha melengkapi identitas diri melalui simbol eksternal.



2. Sering Membicarakan Uang atau Status



Alih-alih diam, mereka justru sering menyelipkan pembicaraan tentang harga barang, gaji, atau koneksi sosial. Tujuannya adalah membangun persepsi bahwa mereka berada di level tertentu.



Orang yang benar-benar mapan biasanya tidak merasa perlu terus-menerus membuktikan statusnya.



3. Gaya Hidup “All Out” di Depan Orang, Hemat Ekstrem di Balik Layar



Mereka bisa terlihat royal saat nongkrong atau di acara sosial, tetapi sangat menekan pengeluaran di aspek lain—bahkan yang penting.



Ini mencerminkan konflik internal antara citra yang ingin ditampilkan dan realitas keuangan yang sebenarnya.



4. Terobsesi dengan Validasi Media Sosial



Setiap aktivitas harus terlihat “wah” di media sosial: makan di tempat mahal, staycation, atau pamer barang baru.



Psikologi menyebut ini sebagai external validation dependency—ketergantungan pada pengakuan orang lain untuk merasa berharga.



5. Sering Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Mereka sangat sensitif terhadap apa yang dimiliki orang lain. Jika teman membeli mobil baru, mereka merasa perlu “menyamai” atau bahkan melampaui.



Perilaku ini dikenal sebagai social comparison theory, di mana nilai diri ditentukan dari perbandingan dengan orang lain.



6. Menghindari Pembicaraan Mendalam tentang Keuangan



Saat ditanya tentang tabungan, investasi, atau stabilitas finansial, mereka cenderung mengalihkan topik.



Ini karena ada ketidaknyamanan atau bahkan kecemasan terhadap kondisi keuangan yang sebenarnya.



7. Suka Mengambil Utang Demi Gaya Hidup



Mereka rela berutang, menggunakan kartu kredit secara berlebihan, atau cicilan demi mempertahankan citra.



Dalam psikologi perilaku, ini sering dikaitkan dengan present bias—lebih mementingkan kepuasan jangka pendek daripada keamanan jangka panjang.



8. Terlihat “Berlebihan” dalam Penampilan



Mulai dari cara berpakaian hingga aksesori, semuanya terasa terlalu dipaksakan untuk terlihat mahal.



Alih-alih elegan, kesan yang muncul justru tidak natural. Ini sering terjadi karena kurangnya rasa aman dalam diri.



9. Mudah Tersinggung Soal Status Sosial



Komentar kecil tentang uang atau gaya hidup bisa membuat mereka defensif.



Hal ini menunjukkan adanya fragile self-esteem—harga diri yang rapuh dan mudah terguncang.



10. Tidak Memiliki Perencanaan Keuangan Jangka Panjang



Di balik semua tampilan “mewah”, sering kali tidak ada tabungan darurat, investasi, atau rencana masa depan.



Fokus mereka adalah terlihat sukses sekarang, bukan menjadi stabil di masa depan.



Kenapa Orang Melakukan Ini?



Dari sudut pandang psikologi, ada beberapa alasan utama:



Kebutuhan untuk diterima secara sosial

Rasa tidak aman atau inferioritas

Tekanan lingkungan atau pergaulan

Pengaruh media sosial dan budaya konsumtif



Berpura-pura kaya bukan sekadar soal gaya hidup, tapi sering kali berkaitan dengan identitas diri dan bagaimana seseorang ingin dilihat oleh dunia.



Penutup



Tidak ada yang salah dengan ingin tampil baik atau menikmati hasil kerja keras. Namun, ketika itu berubah menjadi kebutuhan untuk “terlihat kaya” demi pengakuan, justru bisa merugikan secara emosional dan finansial.



Orang yang benar-benar mapan biasanya lebih tenang, tidak berisik soal status, dan memiliki kontrol diri yang kuat terhadap keuangan mereka.



