Ryandi Zahdomo
Sabtu, 2 Mei 2026 | 01.27 WIB

May Day di Monas Jakarta Diwarnai Insiden Anak Hilang, Polisi Sisir Lokasi

Ribuan buruh dalam aksi May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monas, Jakarta Pusat, diwarnai kabar hilangnya seorang anak. Diketahui, seorang anak penyandang disabilitas mental dilaporkan hilang di tengah kerumunan massa yang memadati Monas, Jumat (1/5).

Pihak kepolisian segera bergerak cepat melakukan pencarian di seluruh area penjagaan untuk menemukan keberadaan anak tersebut.

Insiden ini terjadi saat ribuan buruh sedang merayakan May Day. Di tengah kerumunan massa, anak yang diketahui memiliki kebutuhan khusus tersebut terpisah dari orang tuanya.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa identitas anak tersebut telah dikantongi oleh petugas di lapangan.

"Betul ada satu org anak," ujar Iptu Erlyn Sumantri saat konfirmasi.

Saat ini, orang tua dari anak tersebut sudah berada di bawah pengawasan petugas untuk koordinasi lebih lanjut. Mereka menunggu kabar terbaru di posko pengamanan yang didirikan di sekitar lokasi aksi.

Pihak kepolisian juga telah menyebarkan foto terbaru anak tersebut kepada seluruh personel yang bertugas di lapangan guna mempercepat proses penemuan.

"Sekarang ini orang tuanya ada di Posko Merdeka Barat sebrang gedung indosat. Lagi di cari dan sudah di infokan ke semua personil yang jaga di monas," tambah Iptu Erlyn.

Diketahui, ratusan ribu massa buruh di Monas telah membubarkan diri sejak pukul 16.30 WIB. Perayaan buruh ditutup dengan pembagian sembako dan door prize.

Polisi mengimbau kepada masyarakat atau peserta aksi yang melihat anak dengan ciri-ciri sesuai informasi untuk segera melapor ke petugas terdekat atau menuju Posko Merdeka Barat.

