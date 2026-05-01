May Day di Monas Jakarta Diwarnai Insiden Anak Hilang, Polisi Sisir Lokasi

Ribuan buruh dalam aksi May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monas, Jakarta Pusat, diwarnai kabar hilangnya seorang anak. Diketahui, seorang anak penyandang disabilitas mental dilaporkan hilang di tengah kerumunan massa yang memadati Monas, Jumat (1/5).
Pihak kepolisian segera bergerak cepat melakukan pencarian di seluruh area penjagaan untuk menemukan keberadaan anak tersebut.
Insiden ini terjadi saat ribuan buruh sedang merayakan May Day. Di tengah kerumunan massa, anak yang diketahui memiliki kebutuhan khusus tersebut terpisah dari orang tuanya.
Baca Juga:Ramalan Karier dan Pekerjaan Zodiak Besok Sabtu 2 Mei 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa identitas anak tersebut telah dikantongi oleh petugas di lapangan.
"Betul ada satu org anak," ujar Iptu Erlyn Sumantri saat konfirmasi.
Saat ini, orang tua dari anak tersebut sudah berada di bawah pengawasan petugas untuk koordinasi lebih lanjut. Mereka menunggu kabar terbaru di posko pengamanan yang didirikan di sekitar lokasi aksi.
Pihak kepolisian juga telah menyebarkan foto terbaru anak tersebut kepada seluruh personel yang bertugas di lapangan guna mempercepat proses penemuan.
"Sekarang ini orang tuanya ada di Posko Merdeka Barat sebrang gedung indosat. Lagi di cari dan sudah di infokan ke semua personil yang jaga di monas," tambah Iptu Erlyn.
Diketahui, ratusan ribu massa buruh di Monas telah membubarkan diri sejak pukul 16.30 WIB. Perayaan buruh ditutup dengan pembagian sembako dan door prize.
Polisi mengimbau kepada masyarakat atau peserta aksi yang melihat anak dengan ciri-ciri sesuai informasi untuk segera melapor ke petugas terdekat atau menuju Posko Merdeka Barat.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam