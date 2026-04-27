Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

JawaPos.com - PT KAI buka suara terkait dengan insiden kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Kota pada Senin malam (27/4). Menurut VP Corporate Communication KAI Anne Purba, fokus mereka saat ini adalah melakukan evakuasi para korban.

”PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan telah terjadi insiden operasional di wilayah Stasiun Bekasi Timur, Daerah Operasi 1 Jakarta, yang berdampak pada perjalanan kereta api,” kata dia dalam keterangan resmi yang diterima oleh awak media.

Anne menyatakan bahwa pihaknya memahami situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi pelanggan dan keluarga yang menunggu kabar. Saat ini, seluruh upaya difokuskan pada proses evakuasi penumpang dan awak sarana, serta penanganan korban di lokasi kejadian dengan prioritas utama keselamatan.

”Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan petugas mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik mungkin. Kami juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait di lapangan,” jelasnya.

Anne memastikan bahwa KAI akan terus memberikan pembaruan informasi secara berkala seiring perkembangan penanganan di lokasi. Pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi layanan resmi KAI melalui WhatsApp 0811-2223-3121 atau Call Center 121.

Sebelumnya diberitakan bahwa kecelakaan kereta terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4). Insiden itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 21.00 WIB. Belum ada informasi resmi apapun terkait dengan kecelakaan tersebut, namun sejumlah kabar beredar luas di media sosial.

Salah satu informasi yang diterima oleh awak media menyebutkan bahwa kecelakaan tersebut melibatkan KRL atau commuter line lintas Bekasi dan kereta api jarak jauh. Dari berbagai foto dan video yang beredar, tampak beberapa gerbong hancur dan evakuasi korban masih berlangsung.

”Info lintas Daop 1 Jakarta: Terima info JPL 85 PLB 5181 tertemper mobil. Kemudian ka 4 melintas langsung Bekasi oleh PPKP sudah diinstruksikan untuk berhati-hati dikarenakan di jalur hilir terjadi temperan dan didepannya PLB 5568a,” bunyi informasi tersebut.