Kisah Pengguna KRL: Ogah 'Gepeng' di Gerbong, Siti Rela Pulang Tengah Malam Demi Nyaman di Cikarang Line

Suasana antrean penumpang KRL Commuter Line Jabodetabek di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/4/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Menjadi "Anker" alias Anak Kereta di jalur tersibuk membutuhkan strategi fisik dan mental yang kuat. Mereka harus rela memilih 'gepeng' karena berdesakan hingga nyaris tak bisa bernapas di jam sibuk, atau rela membuang waktu demi perjalanan yang lebih manusiawi.
Inilah yang dijalani Siti Nurhaliza ,25, pengguna setia KRL Cikarang Line atau Blue Line.
Sebagai informasi, berdasarkan data pengguna KRL Jabodetabek periode Januari-Maret 2026, Cikarang Line menempati posisi kedua tersibuk dengan total 21.717.664 pengguna, tepat di bawah Bogor Line yang mencatat 38.203.418 pengguna.
Bagi warga Tambun ini, berdesakan di kereta saat jam pulang kantor adalah sebuah keniscayaan yang sebisa mungkin ia hindari.
Di saat pekerja lain berbondong-bondong menyerbu stasiun pada pukul 17.00 WIB, Siti justru memilih menetap lebih lama di Jakarta. Ia baru akan beranjak menuju peron ketika hari sudah benar-benar gelap.
"Tapi kalo balik gua aman. Karena gw milih untuk mengundur waktu pulang. Kadang gua balik jam 10an (malem). KRL sudag gak rame banget," ujar Siti kepada, JawaPos.com, Rabu (6/5).
Drama Penantian dan Tantangan di Jalur Blue Line
Keputusan Siti untuk pulang larut malam bukan tanpa alasan. KRL Cikarang Line memang dikenal sebagai salah satu lintasan paling "menantang" karena sering mengalami keterlambatan yang tak terduga. Penantian di stasiun bisa menjadi ujian kesabaran yang luar biasa.
Apalagi jika ada kendala teknis atau pasca-insiden, durasi kereta berhenti bisa melampaui batas kewajaran. Siti menceritakan pengalamannya saat kereta tertahan di Stasiun Bekasi tanpa kejelasan yang pasti.
"Setelah kecelakaan (di Stasiun Belasi Timur) ini, KRL datengnya lama banget. Terus ketahan di Bekasi lebih lama. Pernah 20 menit-an diem aje," keluhnya.
