KRL Jadi Tulang Punggung Transportasi, Kapasitas Kereta Mendesak Ditambah

JawaPos.com - Layanan KRL Jabodetabek kini benar-benar menjadi urat nadi mobilitas masyarakat lintas daerah. Namun, lonjakan penumpang yang masif setiap harinya memicu desakan kuat untuk segera melakukan penambahan kapasitas demi kenyamanan pengguna.

Berdasarkan data awal tahun hingga Maret 2026, lintas Bogor Line atau Red Line masih mendominasi dengan lebih dari 38 juta penumpang. Sementara diurutan kedua ditempati, Cikarang Line atau Blue Line dengan 21.717.664 pengguna.

Lalu, Rangkasbitung Line atau Green Line membuntuti di posisi ketiga dengan angka mencapai 20,1 juta pengguna. Saat ini, KAI menjalankan 1.065 perjalanan KRL Commuter setiap harinya.

Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno menekankan, penambahan kapasitas adalah harga mati untuk rute-rute gemuk seperti Green Line dan Red Line.

Menurutnya, ada dua cara teknis yang bisa dilakukan PT KAI untuk mengurai kepadatan di jam sibuk pagi dan sore hari.

"Kedua terpadat, berarti di situ tuh ya harus ada penambahan kapasitas. Baik itu frekuensi, bisa juga menambah keretanya," ujar Djoko kepada JawaPos.com, Rabu (6/5).

Perpanjangan Stasiun Jadi Syarat Utama

Selain menambah jadwal perjalanan (frekuensi), penambahan jumlah kereta dalam satu rangkaian menjadi opsi yang rasional. Saat ini, standar rangkaian panjang adalah 12 kereta (SF12).

Namun, Djoko mengingatkan bahwa penambahan jumlah rangkaian harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur di setiap stasiun.