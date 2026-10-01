Populasi Jepang Terus Menyusut, Takaichi Janji Siapkan Strategi Besar Sebelum Akhir Tahun

JawaPos.com - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi akan berjanji menyusun strategi komprehensif untuk menghadapi penurunan populasi sebelum akhir tahun. Rencana tersebut akan disampaikan dalam pidato kebijakan pada sidang luar biasa parlemen Jepang pekan depan.

Dilansir dari Kyodo, Kamis (1/10), pidato Takaichi yang dijadwalkan pada Senin juga diperkirakan memuat komitmen untuk tidak mengandalkan penerbitan obligasi guna membiayai rencana sementara memangkas pajak konsumsi makanan. Pemerintah juga akan meningkatkan investasi di bidang manajemen risiko menghadapi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah dan ancaman bencana alam yang semakin parah.

Menurut sumber yang mengetahui persoalan tersebut, Takaichi akan menyebut populasi Jepang yang menua dan menyusut sebagai "krisis nasional yang berlangsung secara perlahan".

Hasil final sensus penduduk 2025 yang diumumkan Selasa menunjukkan populasi Jepang turun 2,5 persen dibandingkan 2020.

Terkait rencana memangkas pajak konsumsi produk makanan dari 8 persen menjadi 1 persen selama dua tahun mulai April, Takaichi akan menyebut kebijakan tersebut sebagai upaya untuk "memberikan sedikit lebih banyak ruang bagi keuangan rumah tangga".

Pemangkasan pajak tersebut ditujukan untuk melindungi keluarga dari dampak inflasi. Namun, kondisi fiskal Jepang diperkirakan menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan sidang parlemen yang dijadwalkan berlangsung selama 69 hari hingga 12 Desember.

Dalam pidatonya, Takaichi juga akan memaparkan strategi pemerintah untuk menyusun rencana implementasi sebelum akhir tahun. Rencana tersebut akan mengatur arah investasi domestik selama lima tahun ke depan sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan melalui investasi di industri-industri utama.

Dalam pengelolaan fiskal, Takaichi akan mengatakan pemerintah akan mengelola keseimbangan primer berdasarkan periode beberapa tahun, bukan hanya dalam satu tahun anggaran.

Jika kondisi ekonomi atau pasar berbeda dari perkiraan pemerintah, dia akan mengatakan pemerintah akan menganalisis dampaknya dan "mengambil langkah yang diperlukan secara fleksibel".