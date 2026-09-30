Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 1 Oktober 2026 | 03.43 WIB

Dipanggil Timnas Indonesia U-20, Arkhan Kaka Ungkap Persiapan Jelang Lawan Tiongkok

Striker muda Garudayaksa FC Arkhan Kaka kembali mendapat kepercayaan mengikuti TC Timnas Indonesia U-20. (Istimewa) - Image

Striker muda Garudayaksa FC Arkhan Kaka kembali mendapat kepercayaan mengikuti TC Timnas Indonesia U-20. (Istimewa)

JawaPos.com - Striker muda Garudayaksa FC Arkhan Kaka kembali mendapat kepercayaan mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20.

Dia memastikan kondisi fisik dan mental siap menghadapi agenda Garuda Muda dalam persiapan menuju Piala Asia U-20 2027.

Timnas Indonesia U-20 saat ini menjalani TC di Jakarta sejak 28 September hingga 6 Oktober 2026.

Setelah menyelesaikan tahap awal pemusatan latihan, skuad asuhan Nova Arianto dijadwalkan bertolak ke Tiongkok untuk menjalani agenda uji coba sekaligus mematangkan persiapan.

Arkhan Kaka mengaku datang ke TC dengan kondisi yang cukup baik.

Dia merasa program latihan bersama Garudayaksa FC membantu menjaga kebugaran sebelum kembali bergabung dengan Timnas Indonesia U-20.

"Alhamdulillah kondisi saya sangat baik untuk kembali bergabung ke tim nasional karena kemarin sudah latihan di klub dengan sangat intensif bersama coaches dan rekan-rekan," ujar Kaka.

Penyerang muda tersebut juga tidak hanya mengandalkan latihan bersama klub.

Dia melakukan latihan tambahan secara mandiri untuk menjaga kondisi tubuh sekaligus mempertahankan konsistensi performa.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2027: Garuda Muda Bisa Menang! - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2027: Garuda Muda Bisa Menang!

Minggu, 6 September 2026 | 19.24 WIB

Hasil Kualifikasi Piala Asia U-20 2027: Garuda Muda Gasak Laos, Kuasai Klasemen Grup H - Image
Sepak Bola Indonesia

Hasil Kualifikasi Piala Asia U-20 2027: Garuda Muda Gasak Laos, Kuasai Klasemen Grup H

Jumat, 4 September 2026 | 06.22 WIB

Drama Transfer: Arkhan Kaka Resmi Bungkam Persis Solo, Garudayaksa FC Datangkan Talenta Muda - Image
Sepak Bola Indonesia

Drama Transfer: Arkhan Kaka Resmi Bungkam Persis Solo, Garudayaksa FC Datangkan Talenta Muda

Jumat, 4 September 2026 | 04.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore