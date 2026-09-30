Dipanggil Timnas Indonesia U-20, Arkhan Kaka Ungkap Persiapan Jelang Lawan Tiongkok

Striker muda Garudayaksa FC Arkhan Kaka kembali mendapat kepercayaan mengikuti TC Timnas Indonesia U-20. (Istimewa)
JawaPos.com - Striker muda Garudayaksa FC Arkhan Kaka kembali mendapat kepercayaan mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20.
Dia memastikan kondisi fisik dan mental siap menghadapi agenda Garuda Muda dalam persiapan menuju Piala Asia U-20 2027.
Timnas Indonesia U-20 saat ini menjalani TC di Jakarta sejak 28 September hingga 6 Oktober 2026.
Setelah menyelesaikan tahap awal pemusatan latihan, skuad asuhan Nova Arianto dijadwalkan bertolak ke Tiongkok untuk menjalani agenda uji coba sekaligus mematangkan persiapan.
Arkhan Kaka mengaku datang ke TC dengan kondisi yang cukup baik.
Dia merasa program latihan bersama Garudayaksa FC membantu menjaga kebugaran sebelum kembali bergabung dengan Timnas Indonesia U-20.
"Alhamdulillah kondisi saya sangat baik untuk kembali bergabung ke tim nasional karena kemarin sudah latihan di klub dengan sangat intensif bersama coaches dan rekan-rekan," ujar Kaka.
Penyerang muda tersebut juga tidak hanya mengandalkan latihan bersama klub.
Dia melakukan latihan tambahan secara mandiri untuk menjaga kondisi tubuh sekaligus mempertahankan konsistensi performa.
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Jawa Pos
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