Turis Tiongkok Mulai Tinggalkan Jepang, Indonesia dan Korea Selatan Jadi Destinasi Favorit

JawaPos.com - Jepang tak lagi masuk daftar 10 besar destinasi wisata luar negeri favorit pelancong Tiongkok untuk periode libur Hari Nasional tahun ini. Pergeseran tersebut terjadi ketika hubungan Jepang dan Tiongkok memburuk.

Dilansir dari Kyodo, Kamis (1/10), daftar yang dirilis agen perjalanan besar Tiongkok Tuniu menunjukkan Indonesia, Turki, dan Korea Selatan kini menjadi beberapa destinasi luar negeri yang paling banyak diminati. Tahun lalu, Jepang berada di posisi teratas untuk periode liburan yang sama.

Libur Hari Nasional Tiongkok berlangsung selama sepekan mulai Kamis dan bertepatan dengan Festival Pertengahan Musim Gugur yang berlangsung selama tiga hari mulai Jumat.

Perubahan minat wisatawan tersebut terjadi setelah pemerintah Tiongkok pada November tahun lalu meminta warganya menghindari perjalanan ke Jepang. Imbauan itu muncul setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyampaikan pernyataan di parlemen mengenai kemungkinan serangan Tiongkok terhadap Taiwan yang dapat memicu respons Pasukan Bela Diri Jepang.

Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menyatakan keinginan untuk membawa pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu berada di bawah kendalinya, termasuk dengan kekuatan jika diperlukan.

Seorang pria asal Tiongkok yang sempat bepergian ke Jepang awal tahun ini mengatakan situasi hubungan kedua negara turut memengaruhi keputusan wisatawan.

"Memang ada orang yang akan kesulitan memilih Jepang sebagai tujuan wisata melihat suasana saat ini," ujarnya.

Jumlah wisatawan Tiongkok yang berkunjung ke Jepang sepanjang enam bulan pertama tahun ini juga turun tajam. Berdasarkan data Japan National Tourism Organization, jumlahnya anjlok 56,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, libur Hari Nasional tahun ini menandai peringatan ke-77 berdirinya Tiongkok. Pemerintah Tiongkok memperkirakan 2,13 miliar perjalanan dilakukan masyarakat hingga Rabu pekan depan.