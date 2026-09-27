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Antara
Minggu, 27 September 2026 | 20.35 WIB

Jerman Serukan Percepatan Pemulangan Migran Ilegal di Perbatasan Uni Eropa

Ilustrasi imigran ilegal yang masuk ke Eropa via Ceuta (Dok ANTARA/Abu Adem Muhammed - Anadolu Agency) - Image

Ilustrasi imigran ilegal yang masuk ke Eropa via Ceuta (Dok ANTARA/Abu Adem Muhammed - Anadolu Agency)

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt menyerukan penerapan prosedur cepat untuk memulangkan migran yang masuk secara ilegal di perbatasan eksternal Uni Eropa. Pada akhir Juli, Ceuta yang merupakan wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara yang berbatasan dengan Maroko, menghadapi masalah masuknya migran secara massal.

Kementerian Dalam Negeri Maroko menyebut sekitar 72 ribu migran telah memasuki negara tersebut dari Maroko. Krisis tersebut membebani layanan perbatasan, sosial, dan pemerintah daerah, serta telah berlangsung selama hampir dua bulan.

"Diperlukan mekanisme baru di tingkat Eropa untuk merespons krisis migrasi," kata Dobrindt dalam konferensi pers di Munich menjelang pertemuan para menteri dari 18 negara EU dan Inggris yang membahas isu migrasi dikutip dari Antara Minggu (27/9).

"Ini bukan tentang memulai prosedur suaka standar, melainkan secara khusus prosedur pemulangan yang dipercepat karena situasi ini merupakan keadaan darurat yang tidak berkaitan dengan krisis kemanusiaan," katanya.

"Sebaliknya, ini merupakan tindakan sengaja untuk melintasi perbatasan eksternal EU secara ilegal," imbuhnya.

Editor: Diar Candra
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