Uni Eropa Perketat Pengawasan ChatGPT, Reddit dan Roblox, Pengguna Aktif Besar

JawaPos.com - Uni Eropa (UE) mulai memperketat pengawasan terhadap tiga platform digital populer, yakni ChatGPT, Reddit, dan Roblox.

Seperti dilansir dari Engadget, penetapan tersebut dilakukan setelah ketiga layanan diketahui telah melewati batas rata-rata 45 juta pengguna aktif bulanan di wilayah Uni Eropa.

Komisi Eropa (EC) resmi memasukkan ChatGPT sebagai "Mesin Pencari Daring Sangat Besar" (Very Large Online Search Engine).

Sementara Reddit dan Roblox dikategorikan sebagai "Platform Daring Sangat Besar" (Very Large Online Platforms atau VLOP).

Dengan status baru ini, ChatGPT, Reddit, dan Roblox harus mengikuti ketentuan dengan tingkat pengawasan paling ketat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Layanan Digital (Digital Services Act atau DSA).

Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa untuk Kedaulatan Teknologi, Keamanan, dan Demokrasi Henna Virkkunen mengatakan, status tersebut membawa konsekuensi berupa peningkatan standar akuntabilitas bagi ketiga platform.

"Penetapan status baru ini berarti ChatGPT, Reddit, dan Roblox kini harus memenuhi standar pengawasan dan akuntabilitas yang lebih tinggi di Uni Eropa, sejalan dengan dampak besar yang mereka timbulkan terhadap warga dan masyarakat kita," ujar Henna Virkkunen dalam siaran pers Komisi Eropa.

Pengawasan Algoritma hingga Perlindungan Anak Masuknya ketiga layanan ke dalam kategori "sangat besar" membuat aturan yang harus dipatuhi menjadi lebih ketat.

Komisi Eropa akan meningkatkan pengawasan terhadap layanan dan sistem algoritmik yang digunakan ChatGPT, Reddit, maupun Roblox.