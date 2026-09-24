Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Mellyna Putri Diniar
Jumat, 25 September 2026 | 00.25 WIB

Larry Page dan Sergey Brin Tinggalkan California, Jensen Huang Justru Siap Hadapi Pajak USD 8 Miliar

CEO Nvidia Jensen Huang berbicara dalam sebuah acara industri dan menyatakan siap menghadapi potensi tagihan pajak pribadi sebesar USD 8 miliar dari California (24/7 Wall St) - Image

CEO Nvidia Jensen Huang berbicara dalam sebuah acara industri dan menyatakan siap menghadapi potensi tagihan pajak pribadi sebesar USD 8 miliar dari California (24/7 Wall St)

JawaPos.com - Rencana pajak kekayaan miliarder California mulai memperlihatkan dampak yang lebih luas daripada sekadar potensi tagihan bagi orang-orang terkaya yang yang bermukim di negara bagian tersebut. Larry Page, Sergey Brin, dan Peter Thiel telah memutus hubungan residensi dengan California sebelum batas waktu yang ditetapkan, sementara CEO NVIDIA Jensen Huang justru menyatakan siap membayar hingga USD 8 miliar atau sekitar Rp142,72 triliun dengan kurs Rp17.840 per dolar AS.

Perbedaan sikap itu terjadi ketika California bersiap menggelar pemungutan suara pada 3 November 2026 atas Initiative Number 25-0024. Jika disetujui, aturan tersebut mengenakan cukai satu kali sebesar 5 persen atas kekayaan di atas USD 1 miliar, dengan status residensi ditentukan pada 1 Januari 2026. 

Nilai kekayaan para miliarder yang menjadi sasaran pajak akan ditetapkan berdasarkan kondisi pada akhir 2026, sedangkan kewajiban pembayarannya dimulai pada 2027 dan dapat dicicil selama lima tahun. Sekitar 200 hingga 250 orang dengan total kekayaan hampir USD 1 triliun diperkirakan masuk dalam cakupan aturan tersebut.

Dilansir dari 24/7 Wall St, Kamis (24/9/2026), sedikitnya enam miliarder telah meninggalkan California sebelum tanggal acuan, yakni Page, Brin, Thiel, Don Hankey, Travis Kalanick, dan Steven Spielberg. Bloomberg juga melaporkan perpindahan tersebut, meski status residensi pajak masing-masing masih dapat diperiksa otoritas karena aturan kehadiran fisik California tetap berlaku. 

Page membeli dua rumah tepi laut di Coconut Grove, Miami, senilai total USD 173 juta atau sekitar Rp3,09 triliun. Dia juga mengubah badan hukum kantor keluarganya, Koop, dari California menjadi korporasi Delaware dengan alamat Florida. 

Sementara itu, Brin membeli rumah tepi laut seharga 51 juta dolar AS atau sekitar Rp909,84 miliar di Allison Island, Miami, dan mencantumkan Nevada sebagai domisilinya. Dia turut mendirikan PAC Building a Better California yang menurut Fortune telah mengumpulkan lebih dari USD 100 juta atau sekitar Rp1,78 triliun pada Agustus. 

Brin juga menyampaikan alasannya secara tegas kepada The New York Times: "Saya melarikan diri dari sosialisme bersama keluarga saya pada 1979 dan mengetahui betapa menghancurkan serta menindasnya masyarakat yang diciptakan sistem tersebut di Uni Soviet." Sementara itu, Thiel memindahkan operasional perusahaan investasinya dari California ke Miami pada akhir Desember 2025. 

Namun sebaliknya, Huang memilih tetap berada di California. Dalam wawancara dengan CBS News, dia mengatakan, "Fakta bahwa saya mampu membayar pajak sebesar USD 8 miliar selama lima tahun adalah sebuah keistimewaan. Saya merasa itu sebuah keistimewaan. Itu adalah tanggung jawab." Dia kemudian menambahkan, "Saya tidak takut membayar pajak. Saya hanya takut menjadi miskin."

Besaran kewajiban Huang juga tidak bersifat tetap karena nilainya bergantung pada harga saham NVIDIA. Kekayaannya diperkirakan sekitar USD 184 miliar atau Rp3.282,56 triliun, sedangkan angka USD 8 miliar merupakan estimasi yang dapat berubah mengikuti pergerakan saham perusahaan. Dengan demikian, nilai tersebut belum merupakan tagihan final karena pajaknya sendiri masih berupa usulan yang harus disetujui pemilih. 

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Campur Tangan Sergey Brin Makin Besar di Gemini, Google Andalkan Pendiri untuk Mengejar Rival AI - Image
Teknologi

Campur Tangan Sergey Brin Makin Besar di Gemini, Google Andalkan Pendiri untuk Mengejar Rival AI

Sabtu, 12 September 2026 | 14.00 WIB

Sergey Brin Kembali Pegang Kendali AI Google, Dorong Gemini Bisa Kembangkan Diri - Image
Teknologi

Sergey Brin Kembali Pegang Kendali AI Google, Dorong Gemini Bisa Kembangkan Diri

Rabu, 19 Agustus 2026 | 06.35 WIB

Sergey Brin Rela Gelontorkan 100 Juta Dolar AS untuk Gagalkan Pajak Miliarder California - Image
Internasional

Sergey Brin Rela Gelontorkan 100 Juta Dolar AS untuk Gagalkan Pajak Miliarder California

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05.18 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore