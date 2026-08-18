Sergey Brin Kembali Pegang Kendali AI Google, Dorong Gemini Bisa Kembangkan Diri

JawaPos.com - Setelah bertahun-tahun meninggalkan hiruk-pikuk operasional Google, Sergey Brin kembali mengambil peran lebih aktif di perusahaan yang didirikannya. Pendiri Google itu kini menghabiskan lebih banyak waktu bersama para peneliti Google DeepMind dan ikut mendorong pengembangan Gemini, dengan ambisi membawa teknologi tersebut jauh melampaui kemampuan chatbot dan aplikasi yang tersedia saat ini.



Brin mundur dari tugas eksekutif hariannya di Alphabet pada 2019 bersama Larry Page. Namun, peluncuran ChatGPT oleh OpenAI pada akhir 2022 mengubah sikapnya. Perkembangan teknologi tersebut membuat Brin kembali terlibat dalam pekerjaan teknis Google. Dia bahkan mengatakan dirinya "keluar dari masa pensiun" karena menurutnya perkembangan AI terlalu menarik untuk dilewatkan.



Dilansir dari The Street, Selasa (18/8/2026), keterlibatan Brin kini memasuki tahap lebih agresif. Aplikasi Gemini telah mencapai satu miliar pengguna aktif bulanan. Di balik pencapaian tersebut, Brin dalam beberapa bulan terakhir dilaporkan mendorong para peneliti Google DeepMind mempercepat pengembangan Gemini. Reuters juga melaporkan bahwa Brin secara informal ikut mengarahkan pengembangan model Google.



Dorongan tersebut sudah terlihat sejak awal 2025. Dalam memo internal kepada tim Gemini, Brin mendorong karyawan lebih banyak bekerja dari kantor dan menulis, "60 jam seminggu adalah titik produktivitas terbaik." Pernyataan itu menunjukkan betapa seriusnya Brin melihat kebutuhan untuk mempercepat pekerjaan pengembangan AI Google.



Target Brin tidak berhenti pada Gemini yang lebih cepat atau lebih pintar. Dia mendorong kemampuan AI agen untuk menjalankan tugas kompleks secara mandiri, terutama pemrograman. Menurutnya, kemampuan tersebut dapat membantu AI mengambil bagian lebih besar dalam proses pengembangan perangkat lunak, sekaligus membuka jalan bagi sistem yang dapat membantu menciptakan AI generasi berikutnya.



Dalam memo kepada tim Google DeepMind, Brin menulis, "Untuk memenangkan tahap akhir ini, kita harus segera menjembatani kesenjangan dalam eksekusi agen dan menjadikan model kita sebagai pengembang utama kode." Fokus pada pemrograman memperlihatkan bahwa Brin melihat AI bukan hanya sebagai produk untuk konsumen, tetapi juga sebagai alat untuk mempercepat pekerjaan para pengembangnya sendiri.

Keterlibatan Brin berlangsung ketika Google DeepMind juga mengalami perubahan kepemimpinan. Demis Hassabis beralih dari kendali operasional harian menjadi ketua dan ilmuwan kepala, sementara Koray Kavukcuoglu mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan laboratorium. Perubahan tersebut memberi Google struktur baru untuk mempercepat pengembangan model Gemini.



Namun, Brin tidak kembali sebagai CEO atau mengambil alih Google secara formal. Dia tetap tidak memiliki jabatan eksekutif di Alphabet. Pengaruhnya lebih terlihat melalui keterlibatan langsung dengan para peneliti dan arah pengembangan Gemini. Karena itu, kembalinya Brin lebih tepat dipahami sebagai meningkatnya pengaruh salah satu pendiri Google terhadap proyek AI utama perusahaan.

