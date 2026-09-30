Xbox Resmi Rilis Fitur Mythic Achievements, Tanda Pemain yang Berhasil Tamatkan Game 100 Persen

JawaPos.com - Xbox resmi memperkenalkan fitur bernama Mythic Achievements. Fitur ini memberikan penghargaan bagi pemain yang telah menyelesaikan seluruh pencapaian awal dalam sebuah gim.

Secara konsep, Mythic Achievements mirip dengan trofi platinum yang ada di PlayStation milik Sony. Status ini menandai pemain yang meluangkan waktu untuk tamatkan gim hingga 100 persen.

Menariknya, pencapaian tambahan di DLC atau pembaruan gim tidak memengaruhi status Mythic. Xbox menyebut status ini "menjadi milik Anda sepenuhnya".

Menurut Engadget, fitur ini berlaku secara surut. Pemain bisa memperoleh Mythic Achievement untuk gim yang pernah mereka tamatkan di masa lalu.

Dukungan ini juga mencakup gim dari era Xbox 360. Jadi, para pemain lama tetap bisa mendapat status Mythic di profil mereka.

"Saat Anda mengunjungi profil nanti, Anda mungkin mendapati bahwa beberapa gim favorit Anda telah mencapai status Mythic," tulis Manajer Produk Senior Xbox Alex Charters dalam sebuah posting blog.

Status tersebut dapat dilihat melalui tab Gaming baru yang ada di profil pengguna. Halaman ini menampilkan berbagai pencapaian penting yang sudah diraih oleh pemain.