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Nanda Prayoga
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00.10 WIB

Forza Horizon 6 Hadir di PS5 Januari 2027, Pemain Bisa Nikmati Ekspansi Perdana

Gim Forza Horizon 6. (Dok. Playground Games) - Image

Gim Forza Horizon 6. (Dok. Playground Games)

JawaPos.com - Kabar gembira bagi pengguna PlayStation 5 (PS5) yang menantikan gim balap Forza Horizon 6. Gim besutan Playground Games tersebut dipastikan menyambangi konsol Sony pada 26 Januari tahun depan, setelah sebelumnya direncanakan meluncur pada tahun ini.

Playground Games, studio pengembang yang berada di bawah naungan Xbox, mengumumkan jadwal tersebut melalui trailer terbaru. Perubahan jadwal itu membuat perilisan Forza Horizon 6 di PS5 mundur beberapa minggu dari rencana awal. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah upaya menghindari bentrokan jadwal dengan peluncuran Grand Theft Auto 6.

Seperti dilansir dari Engadget, seperti yang tersedia untuk Xbox dan PC, Forza Horizon 6 versi PS5 juga akan memiliki Premium Edition. Edisi khusus ini memberikan kesempatan bagi pemain untuk mengakses gim hingga lima hari lebih awal dibandingkan jadwal peluncuran reguler.

Selain akses lebih awal, ekspansi pertama Forza Horizon 6 juga dijadwalkan meluncur bersamaan dengan versi PS5. Pemain yang membeli Premium Edition, termasuk melalui opsi peningkatan dari edisi standar, akan memperoleh akses ke ekspansi tersebut. Sementara itu, pemain yang tidak memiliki edisi Premium tetap bisa membeli konten tambahan itu secara terpisah.

Sebelum menyambangi konsol Sony, Forza Horizon 6 lebih dulu dirilis untuk Xbox dan PC pada Mei lalu. Gim ini mendapat respons positif berkat keberhasilannya mempertahankan formula balapan yang telah dikembangkan Playground Games dalam seri sebelumnya.

Kali ini, pengembang membawa pemain menjelajahi Jepang, sebuah latar yang telah lama dinantikan penggemar waralaba Forza Horizon. Playground Games mengembangkan konsep yang sudah dikenal dari Forza Horizon 5, kemudian menyajikannya dalam lingkungan dan suasana berbeda.

Editor: Diar Candra
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