Resmi! BPIH 2027 Disepakati Rp 98 Juta, Biaya Pelunasan Per Jemaah Rp 54 Juta

JawaPos.com - Pemerintah dan DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp 98.466.351,35 per jemaah. Dari jumlah tersebut, porsi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang menjadi tanggungan jemaah ditetapkan sebesar Rp 54.648.825 atau 55,5 persen dari total BPIH.

Kesepakatan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam pembahasan BPIH 1448 Hijriah/2027 Masehi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (7/10).

"Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah mengenai BPIH sepakat bahwa BPIH tahun 1448 Hijriah 2027, per jemaah rata-rata sebesar Rp 98.466.351,35," kata Dasco.

Sementara itu, sebesar Rp 43.817.526 atau 44,50 persen dari BPIH berasal dari nilai manfaat hasil pengelolaan keuangan haji. Pemerintah dan DPR menyepakati nilai manfaat yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2027 mencapai sekitar Rp 8,83 triliun.