Biaya Haji 2027 Resmi Disubsidi Rp 3,2 Juta, Jamaah Lunasi Rata-Rata Rp 23 juta

​JawaPos.com – Pemerintah dan DPR menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2027 yang ditanggung jamaah haji akan disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp 3,2 juta.

Dengan adanya subsidi tersebut, jamaah haji 2027 tinggal melunasi sisa Bipih rata-rata sebesar Rp 23.048.825 atau Rp 23 juta.

Secara keseluruhan, DPR dan pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 rata-rata sebesar Rp 98.466.351,35 per jamaah haji.

Dari jumlah itu, Bipih yang ditanggung jamaah haji 2027 rata-rata Rp 54.648.825 atau 55,5 persen dari total BPIH, turun sekitar Rp 3,4 juta dibandingkan haji 2026.

Jumlah tersebut dikurangi setoran awal jamaah Rp 25 juta, perolehan virtual account (VA) Rp 3,4 juta, serta subsidi pemerintah Rp 3,2 juta.

Dengan demikian, sisa biaya pelunasan yang harus dibayarkan oleh jamaah menjadi rata-rata sebesar Rp 23.048.825.

Sementara, proporsi dari Nilai Manfaat (NM) ditanggung sebesar 44,5 persen dari BPIH atau rata-rata Rp 43.817.526,35.

​Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan, struktur pembiayaan ini menggunakan asumsi kurs USD 1 setara Rp 17.500 dan SAR 1 setara Rp 4.666,67

​"Pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR RI terus berupaya merumuskan skema pembiayaan yang proporsional dan akuntabel. Kami berkomitmen untuk memastikan kualitas pelayanan bagi jamaah haji Indonesia di Tanah Suci tetap terjaga secara optimal, seimbang antara beban jamaah dan optimalisasi nilai manfaat," ujar Menhaj di DPR, Rabu (7/10).