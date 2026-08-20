Menhaj Usul Biaya Haji 2027 Rp 107,3 Juta, Jamaah Tinggal Lunasi Rp 18 juta

Jamaah Haji Indonesia bersiap menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah wajib. Biaya Haji 2027 Diusulkan Rp 107,3 juta, namun jamaah hanya tinggal melunasi rata-rata Rp 18 juta. (Bayu Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com– Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M, rata-rata sebesar Rp 107,3 juta.
Dari jumlah itu, jamaah haji reguler diproyeksikan hanya tinggal melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sekitar Rp 18 juta.
Sebab, dari total BPIH, porsi Bipih diusulkan 40 persen, setara Rp 42,9 juta. Setelah dikurangi setoran awal Rp 25 juta, jamah haji tinggal melunasi rata-rata Rp 18 juta.
Usulan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Menhaj bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Dalam rapat kerja tersebut, Menhaj mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp 107.340.172,02.
Skema pembebanan biaya dibagi dua, yakni porsi Bipih yang dibayar langsung jamaah haji sebesar Rp 42.936.068,81 atau 40 persen.
Sementara, 60 persen sisanya atau Rp 64.404.103,21 dibiayai oleh dana nilai manfaat yang dikelola BPKH.
"Pemerintah selalu mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam menentukan komponen BPIH, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik, dengan biaya yang wajar," ujar Menhaj dalam paparannya.
Menurut Menhaj, usulan anggaran haji 1448 H/2027 M ini didasarkan pada asumsi total kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 jamaah.
Terdiri dari 203.320 jamaah haji reguler (mencakup jamaah, Petugas Haji Daerah/PHD, dan pembimbing KBIHU), serta 17.680 jamaah haji khusus.
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Jawa Pos
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