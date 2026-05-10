PPIH Ingatkan Jamaah Haji Jangan Bepergian Sendiri, Naik Taksi Dahulukan Laki-Laki

Jamaah haji Indonesia tiba di hotel. PPIH mengingatkan jamaah untuk tidak bepergian sendirian selama di tanah suci. (Bayu Putra/JawaPos.com/MCH 2026)
JawaPos.com – Banyaknya jumlah jamaah haji Indoesia yang berdatangan ke tanah suci jangan sampai membuat jamaah mengabaikan keamanan diri sendiri.
Hal itu disampaikan Kepala Seksi Perlindungan Jamaah (Linjam)PPIH Daerah kerja Makkah Tulus Widodo, Minggu (10/5) waktu Arab Saudi.
Dia menjelaskan, para jamaah tetap harus waspada atas keselamatan pribadi dan hartanya saat menjalani rangkaian ibadah haji di tanah suci.
“Karena kita berada di suatu tempat yang baru, maka kita harus mengenali lingkungan,” terangnya.
Prinsipnya, jamaah jangan sampai menciptakan peluang bagi siapapun untuk berbuat kejahatan terhadapnya. Peringatan ini juga berlaku bagi petugas haji yang melayani jamaah.
Dia menjelaskan, ada beberapa langkah prevnetif yang bisa dilakukan untuk meminnimalisir kesempatan orang berbuat jahat.
Pertama, jamaah haji tidak boleh bepergian keluar hotel sendirian dengan alasan apapun.
“Kita selalu melakukan buddy system. Hindari bepergian secara personal atau sendirian,’’ uujar Tulus.
Kondisi itu akan memancing kesempatan bagi sejumlah oknum untuk berbuat jahat kepada jamaah haji.
“Saat bepergian, bepergianlah didampingi dengan teman-teman yang lain minimal tiga orang,” lanjut Tulus.
