Kloter SOC 44 Bawa 175 Lansia, Awali Kedatangan Jamaah Haji Gelombang 2 di Makkah

JawaPos.com – Sumiati tetap bersemangat saat turun dari bus yang membawanya Bersama 355 jamaah haji lain asal embarkasi SOC 44, Kamis (7/5) di Makkah.

Rasa lelah terlihat jelas di wajah rentanya. Tapi tak membuat nenek asal Kabupaten Kudus itu kehilangan antusiasmenya. Karena tahu bahwa ia akan segera menunaikan rukun Islam kelima, haji.

Kloter SOC 44 memang mengawali kedatangan jamaah haji Indonesia gelombang 2 di Makkah hari ini, Kamis (7/5).

Kloter ini membawa 356 jamaah haji asal Kabupaten Blora dan Kudus, ditambah 4 petugas PPIH Kloter.

Dari jumlah itu, nyaris separuhnya atau 175 orang jamaah masuk kategori lansia, mengingat usianya sudah di atas 60 tahun.

Meski yang mendarat lebih dahulu di Jeddah adalah jamaah LOP 12, namun SOC 44 tiba lebih dulu di Makkah.

Itu berkat layanan fast track yang ditempatkan di Embarkasi Solo. Sehingga saat tiba di Jeddah jamaah tak perlu lagi menjalani proses imigrasi.

Para jamaah tiba di hotel Burj Rawdak di Makkah pukul 10.37 Waktu Arab Saudi (WAS). Mereka menggunakan 9 bus.

Begitu turun dari bus, mereka disambut oleh Kepala Daker Makkah Ihsan Faisal beserta perwakilan unsur pimpinan di Kementerian Haji dan Umrah Indonesia. Para jamaah juga mendapatkan sejumlah souvenir.