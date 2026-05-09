Logo JawaPos
HomeHaji
Author avatar - Image
Bayu Putra
Minggu, 10 Mei 2026 | 01.07 WIB

Jamaah Haji Dilarang Jemur Pakaian di Atap Hotel, PPIH Pastikan Hotel Beri Lokasi Alternatif

Jamaah Haji Indonesia mencuci pakaian di hotel. PPIH daker Makkah pastikan pihak hotel beri tempat alternatif bagi jamaah yang dilarang mencuci pakaian di atap hotel. (Bayu Putra/JawaPos.com/MCH 2026) - Image

Jamaah Haji Indonesia mencuci pakaian di hotel. PPIH daker Makkah pastikan pihak hotel beri tempat alternatif bagi jamaah yang dilarang mencuci pakaian di atap hotel. (Bayu Putra/JawaPos.com/MCH 2026)

JawaPos.com – Seksi akomodasi PPIH Daerah Kerja Makkah angkat bicara soal keluhan jamaah haji Indonesia mengenai fasilitas mencuci di hotel.

Beberapa hari belakangan, Sebagian jamaah haji Indonesia mengeluh kesulitan untuk menjemur pakaian lantaran dilarang menjemur di atap hotel.

Kepala Seksi Akomodasi PPIH Daker Makkah Suryo Panilih menjelaskan, pada prinsipnya pihak hotel berkomitmen memberikan layanan sesuai dengan yang tertuang di kontrak.

Di antaranya, menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh jamaah haji, dan khusus di Makkah harus ada mesin cuci untuk jamaah haji.

Dia mengakui, beberapa hari belakangan pihaknya mendapati sejumlah hotel melarang jamaah haji mencuci dan menjemur pakaian di atap.

“Karena menurut Info dari otoritas Saudi, dapat membahayakan jamaah dan melanggar aturan yang ada di Saudi,” terangnya Jumat (8/5) malam Waktu Arab Saudi.

Saat pihak syarikah melakukan sidak ke hotel jamaah, mereka juga mengimbau agar jamaah haji tidak menjemur pakaian di atap hotel.

Suryo memastikan pihaknya telah berkoordinasi dengan syarikah dan pihak hotel untuk mencarikan lokasi alternatif  bagi jamaah haji mencuci dan menjemur pakaian.

Bagi hotel yang punya tempat khusus untuk menjemur, maka aktivitas cuci-jemur pakaian akan dipindahkan ke ruangan tersebut.

Sementara, bagi hotel yang belum punya alternatif ruang jemur, pihaknya akan mencarikan tempat yang sesuai. Seperti lantai service yang biasanya ditandai dengan huruf S atau R di lift.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Kemenhaj Ungkap 10 Jemaah Haji Indonesia Wafat di Arab Saudi, Pastikan Layanan Kesehatan Diperkuat - Image
Haji

Kemenhaj Ungkap 10 Jemaah Haji Indonesia Wafat di Arab Saudi, Pastikan Layanan Kesehatan Diperkuat

Kamis, 7 Mei 2026 | 14.53 WIB

Hari Ini Jamaah Haji Gelombang 2 Mulai Datang via Jeddah, 15 Kloter Masuk Makkah - Image
Haji

Hari Ini Jamaah Haji Gelombang 2 Mulai Datang via Jeddah, 15 Kloter Masuk Makkah

Kamis, 7 Mei 2026 | 08.53 WIB

Fiqih Haji: Pendapat Ulama Mengenai Umrah Sunnah Berkali-kali Sebelum Puncak Haji - Image
Haji

Fiqih Haji: Pendapat Ulama Mengenai Umrah Sunnah Berkali-kali Sebelum Puncak Haji

Kamis, 7 Mei 2026 | 05.28 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

6

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

9

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

10

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore