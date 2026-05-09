23 Pasien Jamaah Haji Indonesia Digeser dari Madinah ke Makkah, KKHI Pastikan Layanan Ibadah Maksimal

Petugas Kesehatan KKHI Daker Madinah membantu jamaah haji mengenakan kain ihram untuk persiapan umrah wajib. Jamaah juga dibimbing untuk niat oleh layanan Bimbad. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Seiring persiapan puncak ibadah haji 2026, jamaah haji Indonesia dari Madinah terus digeser ke Makkah. Termasuk yang dirawat di RS Arab Saudi.
Hingga saat ini, sudah ada 23 pasien yang diberangkatkan dari Madinah ke Makkah untuk persiapan fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Mereka akan melanjutkan perawatan di RS yang ada di Makkah agar siap menjalani masa puncak haji, yakni wukuf di Arafah.
“Sampai saat ini total 23 jamaah (digeser ke RS Makkah), 16 laki-laki, dan 7 perempuan. Sebagian besar dengan gangguan jantung,” terang Pj Evakuasi Tanazul Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dr Emy Wardani, Sp.N, Jumat (8/5) malam.
Dia menjelaskan, ada prosedur yang harus dilalui untuk memindahkan pasien dari RS di Madinah ke Makkah.
Begitu pasien dinyatakan bisa keluar dari RS, pihaknya mencabut paspor jamaah tersebut dari RS, kemudian bersurat ke Daerah Kerja Makkah dan syarikah yang menaungi jamaah tersebut.
Setelah proses adminidtrasi selesai, pihaknya menentukan dokter dan perawat pendamping serta membuat surat jalan untuk ke Makkah.
Di saat hampir bersamaan, petugas layanan bimbingan ibadah juga menyiapkan jamaha tersebut untuk menjalani umrah wajib.
Dimulai dengan membantu memandikan dan memasangkan pakaian ihram, kemudian pembimbingan ibadah pada jamaah tersebut.
Dr Emy menambahkan, keluarga pasien di Indonesia tidak perlu khawatir soal prosesi ibadah jamaah haji yang harus dirawat di RS. Seluruhnya akan dibantu.
