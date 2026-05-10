Jamaah Haji Keluhkan Terminal Ajyad Padat, PPIH Terapkan Buka Tutup dan Percepat Keberangkatan Bus

JawaPos.com - Gerutuan beberapa jamaah haji Indonesia terekam jelas di terminal Ajyad di sisi selatan Masjidil Haram, Makkah, Sabtu (9/5) malam Waktu Arab Saudi (WAS).

Malam tadi, ratusan jamaah asal Indonesia hendak pulang dari Masjidil Haram menuju hotel mereka di kawasan Misfalah.

Mereka menyemut dan berdesakan di depan satu-satunya pintu yang tersedia untuk akses jamaah asal Indonesia.

Menanti giliran naik bus yang akan membawa mereka ke hotel untuk beristirahat usai beribadah.

"Ini harus dievaluasi, masak pintu yang dibuka hanya satu," keluh salah seorang jamaah pria di tengah kerumunan.

Rata-rata jamaah haji asal Indonesia memang menanti hingga selesai shalat Isya untuk kembali ke hotel. Begitu pula dengan ratusan ribu jamaah haji lain dari seluruh dunia.

Dari tiga terminal yang melayani jamaah haji Indonesia, Ajyad memang berukuran paling kecil.

Karena itulah, Terminal Ajyad hanya melayani jamaah di satu wilayah, yakni Misfalah.

Namun, karena banyaknya jamaah haji yang datang bersamaan selepas shalat, kepadatan tak terhindarkan.