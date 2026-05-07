Logo JawaPos
HomeHaji
Author avatar - Image
Bayu Putra
Kamis, 7 Mei 2026 | 20.49 WIB

Jamaah Haji Gelombang 2 Bisa Miqat di Yalamlam atau di Jeddah, Pakai Ihram Sejak dari Tanah Air

Jamaah haji Indonesia gelombang 2 tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah, Kamis (7/5) pagi waktu Arab Saudi. (Media Center Haji 2026) - Image

Jamaah haji Indonesia gelombang 2 tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah, Kamis (7/5) pagi waktu Arab Saudi. (Media Center Haji 2026)

JawaPos.com - Keberangkatan gelombang kedua jamaah haji Indonesia telah dimulai hari ini, Kamis (7/6). 

Mereka langsung masuk ke Makkah melalui Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah, tidak ziarah dulu di Madinah.

Karena itu, para jamaah langsung disiapkan untuk melaksanakan umrah wajib sejak dari tanah air.

Para jamaah diminta untuk mandi ihram dan mengenakan pakaian ihram sejak dari asrama haji.

Sementara, untuk shalat sunnah ihram bisa dilakukan di bandara keberangkatan maupun di pesawat.

Kepala Seksi Pembimbing Ibadah Daker Makkah Erti Herlina menjelaskan, penggunaan ihram sejak dari Embarkasi bertujuan agar para jamaah tak perlu ganti ihram di pesawat. 

"Seluruh Jemaah Haji Gelombang 2 ini akan mengambil miqat di Yalamlam, yaitu di dalam pesawat," terangnya.

Bila lupa berniat atau ketiduran saat melewati miqat Yalamlam, jamaah haji tidak perlu khawatir. Mereka bisa mengambil miqat di bandara King Abdulaziz Jeddah

Selain itu, para jamaah wanita yang sedang haid juga diminta mengambil miqat bersama dengan jamaah Lainnnya. Bisa di Yalamlam atau bandara Jeddah.

"Umrah wajibnya menunggu haidnya selesai atau sampai suci dan tetap berdiam di hotel dengan menjaga seluruh larangan ihram," jelasnya. 

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Ini Jarak yang harus Ditempuh Jamaah Haji Indonesia di Tiap Sesi Umrah, Total Bisa tembus 8 Km! - Image
Haji

Ini Jarak yang harus Ditempuh Jamaah Haji Indonesia di Tiap Sesi Umrah, Total Bisa tembus 8 Km!

Rabu, 6 Mei 2026 | 20.24 WIB

Resmi! Jamaah Haji Indonesia Dilarang Umrah Sunnah Lebih dari 3 Kali Sebelum Puncak Haji - Image
Haji

Resmi! Jamaah Haji Indonesia Dilarang Umrah Sunnah Lebih dari 3 Kali Sebelum Puncak Haji

Rabu, 6 Mei 2026 | 19.43 WIB

Soal Kejadian Air Mati, Kadaker Makkah Jelaskan Proses Pengadaan Air di Hotel Jamaah Haji Indonesia - Image
Haji

Soal Kejadian Air Mati, Kadaker Makkah Jelaskan Proses Pengadaan Air di Hotel Jamaah Haji Indonesia

Rabu, 6 Mei 2026 | 04.54 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

3

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

4

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

5

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

6

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in

9

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

10

12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore