Jamaah Haji Gelombang 2 Bisa Miqat di Yalamlam atau di Jeddah, Pakai Ihram Sejak dari Tanah Air

Jamaah haji Indonesia gelombang 2 tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah, Kamis (7/5) pagi waktu Arab Saudi. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com - Keberangkatan gelombang kedua jamaah haji Indonesia telah dimulai hari ini, Kamis (7/6).
Mereka langsung masuk ke Makkah melalui Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah, tidak ziarah dulu di Madinah.
Karena itu, para jamaah langsung disiapkan untuk melaksanakan umrah wajib sejak dari tanah air.
Para jamaah diminta untuk mandi ihram dan mengenakan pakaian ihram sejak dari asrama haji.
Sementara, untuk shalat sunnah ihram bisa dilakukan di bandara keberangkatan maupun di pesawat.
Kepala Seksi Pembimbing Ibadah Daker Makkah Erti Herlina menjelaskan, penggunaan ihram sejak dari Embarkasi bertujuan agar para jamaah tak perlu ganti ihram di pesawat.
"Seluruh Jemaah Haji Gelombang 2 ini akan mengambil miqat di Yalamlam, yaitu di dalam pesawat," terangnya.
Bila lupa berniat atau ketiduran saat melewati miqat Yalamlam, jamaah haji tidak perlu khawatir. Mereka bisa mengambil miqat di bandara King Abdulaziz Jeddah.
Selain itu, para jamaah wanita yang sedang haid juga diminta mengambil miqat bersama dengan jamaah Lainnnya. Bisa di Yalamlam atau bandara Jeddah.
"Umrah wajibnya menunggu haidnya selesai atau sampai suci dan tetap berdiam di hotel dengan menjaga seluruh larangan ihram," jelasnya.
