Hari Ini Jamaah Haji Gelombang 2 Mulai Datang via Jeddah, 15 Kloter Masuk Makkah

JawaPos.com – Selesai sudah pemberangkatan jamaah haji Indonesia gelombang pertama via Madinah. Hari ini, Kamis (7/5) Waktu Arab Saudi (WAS), jamaah haji gelombang 2 mulai masuk Makkah melalui Jeddah.

Berdasarkan data, akan ada 15 kloter yang akan tiba di Makkah via Bandara King Abdulazis Jeddah hari ini WAS.

Tiga kloter dari Embarkasi Solo (SOC), tiga kloter dari Surabaya (SUB), dan dari 9 kloter lain.

Jamaah SOC 44 menjadi kloter pertama yang masuk ke Makkah dari Jeddah. Disusul jamaah dari LOP 12.

Kepala Daerah Kerja Makkah Ihsan Faisal menjelaskan, jamah SOC 44 dijadwalkan tiba di Makkah pukul 09.55 WAS.

“Insya Allah PPIH Arab Saudi di seluruh sektor itu sudah siap ya. Karena kita sudah melakukan penerimaan kedatangan jemaah di gelombang pertama. Dan alhamdulillah secara umum berjalan lancar ya,” terangnya di Makkah, Rabu (6/5) malam WAS.

Dia menjelaskan, kedatangan jamaah dari Jeddah ini bersamaan pula dengan jamaah dari Madinah. Sebab, masih cukup banyak jamaah yang saat ini masih berada di Madinah.

Karena itu, sistem kerja di sektor-sektor juga akan berubah menjadi lebih padat dan tak mengenal waktu.

“Nanti para petugas, PPIH Arab Saudi itu akan full 24 jam menerima kedatangan para jamaah,” lanjut Ihsan.