Hari Ini Jamaah Haji Gelombang 2 Mulai Datang via Jeddah, 15 Kloter Masuk Makkah

Jamaah Haji Indonesia Kloter SUB 29 tiba di Bandara Prince Mohammad bin Abdulaziz Madinah 30 April lalu. hari ini (7/5) Waktu Arab Saudi, kedatangan jamaah haji Indonesia gelombang 2 via Jedddah dimulai. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Selesai sudah pemberangkatan jamaah haji Indonesia gelombang pertama via Madinah. Hari ini, Kamis (7/5) Waktu Arab Saudi (WAS), jamaah haji gelombang 2 mulai masuk Makkah melalui Jeddah.
Berdasarkan data, akan ada 15 kloter yang akan tiba di Makkah via Bandara King Abdulazis Jeddah hari ini WAS.
Tiga kloter dari Embarkasi Solo (SOC), tiga kloter dari Surabaya (SUB), dan dari 9 kloter lain.
Jamaah SOC 44 menjadi kloter pertama yang masuk ke Makkah dari Jeddah. Disusul jamaah dari LOP 12.
Kepala Daerah Kerja Makkah Ihsan Faisal menjelaskan, jamah SOC 44 dijadwalkan tiba di Makkah pukul 09.55 WAS.
“Insya Allah PPIH Arab Saudi di seluruh sektor itu sudah siap ya. Karena kita sudah melakukan penerimaan kedatangan jemaah di gelombang pertama. Dan alhamdulillah secara umum berjalan lancar ya,” terangnya di Makkah, Rabu (6/5) malam WAS.
Dia menjelaskan, kedatangan jamaah dari Jeddah ini bersamaan pula dengan jamaah dari Madinah. Sebab, masih cukup banyak jamaah yang saat ini masih berada di Madinah.
Karena itu, sistem kerja di sektor-sektor juga akan berubah menjadi lebih padat dan tak mengenal waktu.
“Nanti para petugas, PPIH Arab Saudi itu akan full 24 jam menerima kedatangan para jamaah,” lanjut Ihsan.
Baca Juga:Ini Jarak yang harus Ditempuh Jamaah Haji Indonesia di Tiap Sesi Umrah, Total Bisa tembus 8 Km!
Karena mereka harus menerima kedatangan jamaah dari Jeddah dan Madinah sekaligus nyaris dalam satu waktu.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama